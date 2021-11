Home Gerüchte Bringt Sonos einen kleineren und günstigeren Subwoofer? Hinweise verdichten sich

Mit der Sonos ARC und der Sonos Beam, hat der gleichnamige Hersteller Sonos zwei Soundbars mit Dolby Atmos im Programm, die je nach Größe des Raumes sehr leistungsstark sind. Wer jedoch mehr Bass haben will, kann derzeit nur den Sonos Sub kaufen, zu einem entsprechenden Preis natürlich. Der ist jedoch für die Beam etwas zu hoch, doch diese Lücke scheinen die Amerikaner demnächst schließen zu wollen.

Kommt ein kleinerer Sub von Sonos?

Der bekannte Smart-Speaker-Hersteller Sonos arbeitet an einem neuen Produkt namens „Sub Mini“, welcher im Grunde eine kleinere Version des Sonos Sub ist. Obwohl das Unternehmen nichts bestätigte, bemerkte ein Reddit-Benutzer eine Erwähnung eines „Sub Mini“-Subwoofers in der mobilen Sonos-App. Das Gerät wird als „kleinerer, zylindrischer Subwoofer“ beschrieben, der sich erheblich vom aktuellen Sub unterscheidet.

Basierend auf der Beschreibung ist es möglich, dass der neue Sub Mini einem Subwoofer von OSD ähnelt. Außerdem ist zu erwarten, dass dieser deutlich günstiger zu haben sein wird. Das aktuelle Modell verkauft das Unternehmen zu einem Preis von 799,00€

Wohl nicht mehr rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft

Sonos hat sich offiziell nicht dazu geäußert, dementsprechend ist es unklar, wann der Subwoofer auf den Markt kommt. Gleiches gilt auch für den Preis. Müssten wir raten, tippen wir auf einen Preis von rund 400,00€ bis 450,00€. Zu diesen Konditionen verkauft der Wettbewerber Bose seinen kleinen Bass.

