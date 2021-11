Home Apple Apple Rosenthaler Straße: Neuer Store in Berlin offiziell bestätigt

Berlin bekommt seinen zweiten Apple Store: Der Standort in der Rosenthaler Straße hatte sich bereits überdeutlich angekündigt, jetzt erfolgte die offizielle Bestätigung durch Apple. Ein konkretes Eröffnungsdatum steht allerdings noch nicht fest.

In Berlin wird es in Zukunft zwei Apple Stores geben: Dass Apple in der Hauptstadt einen weiteren Retail Store errichtet, hatte sich bereits lange angekündigt, immer wieder waren Bilder der Baustelle durchgesickert, doch jetzt erfolgte die offizielle Bestätigung in Form der Webseite von Rosenthaler Straße, die jetzt online ging (Affiliate-Link).

Der neue Apple Store steht im Zeichen der „kreativen Baustellen“, so beschreibt Apple Berlin Mitte, eine irgendwie doch recht zutreffende Einordnung – in mancherlei Weise.

Apple schreibt über seinen neuen Store:

Bald ist unser neuer Store in Berlin Mitte für dich da. Hier, wo jede:r eine kreative Baustelle

hat, unterstützen wir alle, die ihre Ideen umsetzen, etwas Neues ausprobieren oder ganz von vorne anfangen. Denn in Mitte ist alles möglich. Und genau darum sind wir hier.

Im Apple Store können Kunden iPhone, iPad, Mac und Co. kaufen, zur Reparatur bringen, sich zu den Produkten beraten lassen und an Today at Apple-Sessions teilnehmen. Das Programm variiert dabei immer je nach Örtlichkeit.

Neuer Apple Store in Berlin öffnet bald

Bis jetzt hat Apple allerdings noch kein konkretes Datum für die Eröffnung von Apple Rosenthaler Straße bekanntgegeben. Auf der Webseite des Stores wird lediglich von einer baldigen Eröffnung gesprochen.

Immerhin, es ist bereits möglich, sich Wallpaper des neuen Stores auf das iPhone zu laden, diese finden sich auf der Webseite des neuen Retail Stores.

