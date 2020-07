Die Sparkasse unterstützt noch diesen Sommer die girocard mit Apple Pay

Die Sparkassen bereiten offenbar die Unterstützung von Apple Pay durch die girocard vor, ein entsprechender Hinweis findet sich inzwischen auf der entsprechenden Website des Sparkassenverbandes. Die Unterstützung der girocard in Apple Pay war zwar seit längerem erklärtes Ziel, nach wie vor steht aber ein konkreter Starttermin aus.

Kunden der Sparkasse können wohl demnächst auch per Apple Pay zahlen und dabei ihre girocard einsetzen. Bis jetzt waren lediglich Kreditkarten, die von den deutschen Sparkassen ausgegeben wurden, für Zahlungen mit Apple Pay verfügbar. Dass es nun aber auch bald mit der girocard möglich sein soll, per Apple Pay zu bezahlen, teilen die Sparkassen nun auch offiziell mit. Auf einer Website, die die Einrichtung von Apple Pay erklärt, findet sich inzwischen ein entsprechender Hinweis:

Die beliebteste Karte in Deutschland – die girocard – ist noch diesen Sommer mit Apple Pay nutzbar. Mit Apple Pay und Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) zahlen Sie kontaktlos und mobil an hunderttausenden Terminals in Geschäften in Deutschland.

Machen Sie sich startklar, um gleich am ersten Tag alle Vorteile von Apple Pay mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) nutzen zu können!

Konkreter Starttermin ist weiter unklar

Schon lange ist die Unterstützung der girocard durch Apple Pay im Gespräch, entsprechende Lösungen sind auch bereits teils bei anderen Banken verfügbar. Kunden der Deutschen Bank oder der Volksbanken etwa können auch ohne Kreditkarte Apple Pay nutzen. Hier wird indes teils der Umweg über eine virtuelle Kreditkarte gewählt. Auch die Sparkassen realisieren die Unterstützung der girocard womöglich auf diese Weise. Eine frühere Einschätzung aus Branchenkreisen ging davon aus, dass die Sparkassen die girocard unterstützen, indem sie auf die Mastercard Debit-Funktion setzen, die demnächst auf den deutschen girocards der Sparkasse starten soll. Der Nachteil hier wäre, dass nicht alle Kassenterminals, die die girocard unterstützen, auch Zahlungen per Mastercard annehmen, denn für den Handel verhält sich eine solche wie eine reguläre Mastercard ohne Kreditlimit.

Wie die Sparkassen die Unterstützung der girocard nun umsetzen ist indes aktuell ebenso unklar, wie der genaue Starttermin. Der Sommer dauert noch eine Weile.

-----

