Bilder: Diese neuen Emojis kommen im Herbst auf iOS

Zum Welt-Emoji-Tag hat Apple gestern die neuen Emojis als Preview veröffentlicht, die wir im Herbst auf iOS, macOS und iPadOS erwarten können. In einem Blogpost von Emojipedia wurden die neuen universalen Bildchen ausführlich erklärt.

Mit dabei sind unter anderem ein anatomisches Herz, eine Lunge, eine Münze, ein Ninja-Symbol sowie Transgender-Symbol.

In der originalen Bezeichnung werden folgenden Emojis von Apple aufgenommen:

Wer kurz Zeit hat, kann sich die Emojis ja einmal in großem Format anschauen. Es ist eigentlich verrückt, wie viel Detailarbeit ins Design fließt, da man diese Bildchen meist nur in kleiner Auflösung und auf kleinen Bildschirmen sieht. Die Designarbeit ist aber gar nicht einfach, da es gelingen muss, dass man die Emojis auch in ultrakleinem Format erkennen kann.

Schon im Januar wurden 117 neue Emojis für 2020 präsentiert. Da aber viele Hersteller gerne ihre eigenen Designs vorlegen, benötigt das Ganze meist einige Monate, bis die finalen Designs feststehen. So auch bei Apple, die sich für eine Auswahl der neuen Emojis von Unicode entschieden haben.

Wann kommen die neuen Emojis?

Die neuen Emojis werden vermutlich mit einem Update von iOS 14 ausgeliefert. Aller Wahrscheinlichkeit nach könnte iOS 14.1 oder iOS 14.2 im Oktober oder November dafür verwendet werden. Apple inkludiert diese neuen Emojis oftmals in einem der ersten großen Updates, um Nutzer zum Download zu bewegen. Dies war bereits mit iOS 13.2 im Jahre 2019,mit iOS 12.1 im Jahre 2018 und mit iOS 11.1 im JAhre 2017 der Fall.

