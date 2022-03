Home Apple „Breakout“: Apple baut eigene Zahlungsinfrastruktur, Finanzaktien rutschen

Apple baut offenbar eine eigene Infrastruktur zur Zahlungsabwicklung auf: Diese soll das Unternehmen in Zukunft unabhängiger von traditionellen Finanzunternehmen machen, die Enthüllung dieser Pläne setzt die Aktien einiger Apple-Partner stark unter Druck.

Apple ist offenbar dabei, eine eigene Infrastruktur zur Abwicklung von Zahlungen zu errichten. Dieser Plan sei auf mehrere Jahre angelegt, berichtete Mark Gurman von der Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollen. Dieses Projekt ziele darauf ab, zukünftige Apple-Produkte möglich zu machen und soll weniger in aktuellen Produkten wie der Apple Card zum Einsatz kommen, heißt es. Dennoch gerieten mit CoreCard und Green Dot, zwei Unternehmen, die mit Apple zusammenarbeiten, an der Börse am Abend stark unter Druck und die Papiere gaben um zeitweise bis zu 10% nach.

Selbst die Aktie von Goldman Sachs drehte ob dieser Enthüllung leicht ins Minus, auch wenn die Bank nach Aussage der Quellen von Bloomberg auch in Zukunft als Partner zur Ausgabe der Apple Card gesetzt sein soll.

Das System von Apple könnte auch dazu genutzt werden, Finanzdienstleistungen wie die Apple Card außerhalb der USA anzubieten.

Unabhängigkeit von der Finanzbranche

Das neue Apple-System soll die zentralen Aufgaben im Management von Verbraucherfinanzprodukten übernehmen: Zahlungsabwicklung, Kreditausfallanalysen und Bonitätsauskünfte, sowie Schadensregulierung. Auch weitere Sicherheitsaspekte wie Betrugsprävention soll das System bewältigen, das bei Apple intern „Breakout“ heißt.

Damit spielt man offenbar darauf an, aus der Abhängigkeit von klassischen Finanzdienstleistern wie Banken auszubrechen. Apple ist bereits lange dafür bekannt, wo immer möglich so viel wie möglich selbst zu machen, um einerseits die Margen zu stärken und andererseits flexibler bei der Gestaltung der eigenen Produkte sein zu können. Wann „Breakout“ fertig sein wird, ist indes noch völlig offen.

