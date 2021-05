Home Apple Apple Music Lossless: Neue Logos in der Webversion entdeckt

Apple Music Lossless: Neue Logos in der Webversion entdeckt

Apple Music HiFi dürfte tatsächlich kurz vor dem Start stehen: Nun wurden auch die Logos für das verlustfreie Streaming entdeckt, es ist bereits in der Webversion von Apple Music zu finden. Möglicherweise erfolgt ein Start von Apple Music HiFi ja bereits doch schon morgen.

Apple Music in verlustfreiem Audio steht offenbar kurz vor dem Start: Seit gestern Abend schon kündigt Apple eine große Neuerung für Apple Music in der Musik-App unter iOS an, Apfelpage.de berichtete. Ein weiteres sicheres Zeichen, dass der Launch der neuen Variante von Apple Music tatsächlich unmittelbar bevorstehen dürfte, sind Logos des neuen Modells, die bereits in Apple Music eingebettet sind.

Der niederländische Designer Stijn de Vries fand sie etwa im Webplayer von Apple Music, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt hat.

Hmm look at what I found in the Apple Music website…. pic.twitter.com/Lb4HbQ6Nww — Stijn de Vries (@StijnDV) May 17, 2021

Diese Logos dürften in Zukunft Inhalte kennzeichnen, die verlustfrei und in hoher Qualität gestreamt werden können.

Verlustfreie Songs fressen viel Speicher

Apple Music Lossless könnte dem Vernehmen nach somit also tatsächlich bereits morgen an den Start gehen, vielleicht gemeinsam mit den AirPods 3, wie wir in einer Frühren Meldung berichtet hatten. Wer allerdings viele Songs in der neuen Qualität auf seinem iPhone speichern möchte, benötigt viel Speicher. Denn vor allem die „Hi-Res Lossless“-Variante soll viel Platz benötigen: Ein Songs mit einer Spielzeit von drei Minuten könnte nach jüngsten Hinweisen aus der Android-Beta von Apple Music bis zu 145 MB Speicher auf dem iPhone belegen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!