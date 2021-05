Home Sonstiges „Twitter Blue“: Kostenpflichtiges Abo für ein paar Zusatzfunktionen geplant

„Twitter Blue“: Kostenpflichtiges Abo für ein paar Zusatzfunktionen geplant

Twitter arbeitet offenbar an einer kostenpflichtigen Version des Dienstes, die dem Nutzer zusätzliche Features bieten soll. Für wenige Dollar respektive Euro im Monat kann der Nutzer dann unter anderem eine Sammlung mit seinen Lieblingstweets anlegen. Wann der neue Dienst an den Start gehen soll, ist aktuell noch ebenso unklar, wie der genaue Zuschnitt der Features. Wie viel würdet ihr zahlen und was wollt ihr dafür an neuen Möglichkeiten haben?

Der Kurznachrichtendienst Twitter arbeitet offenbar an einer Version seines Angebots, in der Nutzer zusätzliche Funktionen nutzen können. Diese Bonus-Features können gegen eine monatliche Gebühr freigeschaltet werden.

Laut der in Sachen Twitter recht gut informierten Expertin Jane Manchun Wong werde Twitter dieses Angebot „Twitter Blue“ nennen.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Wie sie sinnigerweise auf Twitter ausgeführt hat, können Abonnenten so wohl unter anderem einen abgesetzten Tweet noch für eine gewisse Zeit zurückholen, sich sozusagen das ausgesprochene Wort wieder zurück in den Mund stopfen. Dass Twitter an einer solchen Funktion arbeitet, wurde bereits zuvor vermutet, wie wir in einer Frühren Meldung berichtet hatten.

„Twitter Blue“ soll wenige Dollar im Monat kosten

Weiterhin werde es wohl möglich sein, eine Sammlung mit seinen Lieblingstweets zu erstellen, heißt es. Unklar ist noch, ob Nutzer mit der kostenpflichtigen Variante auch die eingeblendeten Werbeanzeigen auf Twitter werden ausblenden können, diese nerven die Anwender wohl am meisten und zugleich ist fraglich, ob die genannten Bonus-Funktionen tatsächlich Nutzer zur Kreditkarte greifen lassen.

Wie es weiter heißt, soll es „Twitter Blue“ ab 2,99 Dollar im Monat geben. Allerdings sei das Angebot noch in einer frühen Phase der Gestaltung. Änderungen der Konditionen seien daher noch jederzeit möglich. Zuvor hatte Twitter bereits ein Premium-Abomodell für Inhalteproduzenten angekündigt, Apfelpage.de berichtete.

Was würdet ihr für eine kostenpflichtige Erweiterung von Twitter zahlen und was würdet ihr dafür haben wollen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!