Apple Music Lossless mit Bug | MacBook Pro im Oktober? | TSMC schrumpft die Chips – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Bei Apple Music Lossless klemmt es wohl noch ein wenig, zumindest haben einige Nutzer bei der Verwendung des Angebots Probleme. Kommt das neue MacBook Pro im Oktober? Willkommen zur Übersicht am Montag.

Apple Music Lossless ist jetzt schon einige Tage live und es hat sich ein kleines, aber nerviges Problem ergeben. Der neue Dienst funktioniert bei manchen Nutzern nicht störungsfrei. 3D-Audio und auch die verlustfreie Wiedergabe leiden bei den betroffenen Nutzern unter Aussetzern. Wie viele Anwender dieses Problem haben, wissen wir nicht, aber die Tatsache, dass auch mehrere Leser zu den Betroffenen zählen, deutet schon darauf hin, dass deren Zahl wohl nicht ganz klein zu sein scheint.

YouTube bringt Bild-in-Bild perspektivisch für alle iOS-Nutzer

Die neue Funktion wird schon lange immer wieder für manche Nutzer ausgerollt und dann wieder kassiert. Perspektivisch sollen aber alle Nutzer Bild-in-Bild mit der YouTube-app nutzen können, doch zunächst gilt dies nur für Nutzer von YouTube Premium, für andere Anwender werden später Einschränkungen gelten, hier dazu mehr.

Kommt das neue MacBook Pro im Herbst?

Einige ganz Scharfsichtige unter euch deuteten uns in den Kommentaren zu dieser Geschichte bereits an, dass es hierzu womöglich gar keines Lenkers bedurft hätte und stellten gar die Seriosität unseres Journalismus in Frage. Dabei könnten sie es doch auch mal von der positiven Seite betrachten: Fühlt man sich irgendwann von seinem Leben gelangweilt und ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen, kann man einfach immer noch Leaker werden und vorhersehbare Prognosen zu neuen Apple-Produkten machen. Wir greifen diese Behauptungen dann auch garantiert irgendwann auf, wenn man sie nur oft genug wiederholt, so wie etwa diese: Das MacBook Pro soll im Oktober 2021 kommen.

Die Chips im iPhone werden immer kleiner

Aktuell sind wir mit dem A14 Bionic schon bei 5nm angelangt, der 4nm-Prozess von TSMC ist ein Zwischenschritt. Danach soll aber ein noch kleinerer Chip kommen, dessen Massenfertigung soll allerdings frühestens Ende nächsten Jahres anlaufen – natürlich bei TSMC.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Prime Day – gönnt euch!

-----

