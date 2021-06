Home Mac Leaker: Neues MacBook Pro gegen Oktober 2021?

Leaker: Neues MacBook Pro gegen Oktober 2021?

Apples neues MacBook Pro soll Ende des Jahres vorgestellt werden: Erwartet wird ein Update des Designs, sowie ein neuer Apple Silicon-Prozessor. Lange war vermutet worden, Apple könnte die neuen MacBooks bereits auf der WWDC vorstellen, was dann bekanntlich nicht geschehen ist.

Apple soll seine neuen MacBook Pro-Modelle gegen Ende des Jahres vorstellen, das behauptete zuletzt ein Leaker, der in der Vergangenheit einige zutreffende Vorhersagen über kommende Apple-Produkte getroffen hatte.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November. — Dylan (@dylandkt) June 17, 2021

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er, Apple werde ein MacBook Pro mit 14 Zoll und eins mit 16 Zoll im vierten Quartal 2021 vorstellen. Eine Markteinführung wäre danach Ende Oktober oder Anfang November möglich, was nichts grundsätzlich neues für den Start neuer MacBooks wäre.

Auch neuer Mac Mini Soll kommen

Diese neuen Mac-Modelle werden dem Vernehmen nach mit einem neuen Apple Silicon-Prozessor ausgestattet sein, derzeit wird davon ausgegangen, dass hier ein M1X-Chip zum Einsatz kommt. Dieser Prozessor verfügt Gerüchten nach über mehr Kerne, die aber dem Aufbau der aktuellen M1-Kerne für CPU und GPU verfügen.

Ende des Jahres werde Apple auch einen aktualisierten Mac Mini bringen, der mit dem neuen M1X ausgestattet ist, so der Leaker in einer anderen Äußerung. Hingegen habe man sich von einer Neuauflage des iMac Pro verabschiedet, was allerdings auch nicht überraschend wäre.

Mark Gurman von Bloomberg hatte indes mit einer Veröffentlichung der neuen MacBook Pro-Modelle bereits in diesem Sommer gerechnet, wer hier am Ende Recht behalten wird, ist noch offen.

-----

