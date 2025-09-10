Spotify kündigt Lossless-Audio ohne Aufpreis an

Vor knapp viereinhalb Jahren führten Musikstreamingdienste wie Apple Music, Amazon Music und Deezer das verlustfreie Streaming von Musik ohne Aufpreis an. In der Riege fehlt Spotify, bis heute. Soeben haben die Schweden angekündigt, ebenfalls ab sofort Lossless Audio anzubieten. Wir haben die Details.

Spotify Lossless

Ab sofort können Abonnenten von Spotify Premium in Deutschland, den USA, Großbritannien, Japan und Australien Musik in verlustfreiem Audio ohne Aufpreis streamen. Dies kündigten die Schweden in einer Pressemitteilung an. Dafür braucht es allerdings eine Übertragung via WLAN, über Bluetooth ist dies derzeit nicht möglich. Um das verlustfreie Audio zu aktivieren, muss man in der Spotify-App das Ganze via „Einstellungen & Datenschutz“ unter „Medienqualität“ aktivieren. Dabei erlaubt Spotify für WLAN, Mobilfunk und Downloads jeweils separate Einstellungen. Ist dies entsprechend eingestellt, lässt sich die Musik in bis zu 24 Bit bei 44,1 Kilohertz im FLAC-Format streamen. Unklar bleibt, warum 96 Kilohertz nicht angeboten werden. Wichtig zu wissen, es muss für jedes Endgerät händisch aktiviert werden.

Unterstützung für Sonos erfolgt im kommenden Monat

Technisch sollte AirPlay 2 die höhere Datenrate weitergeben können, doch gerade Nutzer von Sonos setzen hier auf die hauseigene Sonos-App. Hier wird es noch bis zum kommenden Monat dauern, bis High-Res-Audio darüber gestreamt werden können. Dann soll dies auch für die Echo-Geräte möglich sein. Übrigens, auch unsere Nachbarn in Österreich können darauf zugreifen