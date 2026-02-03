Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben bereits Februar und sind euch deshalb noch die neuen Inhalte bei Disney+ schuldig. Diese reichen wir somit nach. Mit einem Mix aus Lizenztiteln und einigen exklusiven Inhalten will Disney+ seine Abonnenten bei der Stange halten. Ob das gelingt, dürft ihr gerne selbst entscheiden.

Die Neuzugänge

Vorab sei gesagt, dass die Quantität wieder übersichtlich daherkommt. Ebenfalls wichtig zu wissen, aktuell müssen Abonnenten auf Dolby Vision und HDR10+ verzichten. Grund sind Lizenzstreitigkeiten, Apfelpage berichtete. Kommen wir also nun zu den neuen Inhalten:

Die neuen Inhalte bei Disney+ im Februar

Ab dem 04. Februar

We Call It Imagineering – Staffel 1

– Staffel 1 Die Muppet Show

Beyond Paradise – Staffel 3

Ab dem 05. Februar

Ella McCay

Ab dem 06. Februar

Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma

Ab dem 10. Februar

The Artful Dodger – Staffel 2

Ab dem 11. Februar

The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1

Ab dem 13. Februar

Stay

FXs „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

Ab dem 18. Februar

Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1

Ab dem 19. Februar

Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1

Ab dem 23. Februar

Paradise – Staffel 2

Ab dem 27. Februar

Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye“

Die neue Katalogtitel bei Disney+ im Februar

Ab dem 01. Februar

Ich – Einfach unverbesserlich

Ich – Einfach unverbesserlich 2

E.T. – Der Außerirdische

Inglourious Basterds (Altersfreigabe 16+)

(Altersfreigabe 16+) Notting Hill

Jerry Maguire – Spiel des Lebens

Jumanji

Die Hochzeit meines Besten Freundes

Grindhouse: Planet Terror

Jackie Brown

Kill Bill: Volume 1 (Altersfreigabe 18+)

(Altersfreigabe 18+) Kill Bill: Volume 2 (Altersfreigabe 16+)

(Altersfreigabe 16+) Reservoir Dogs – Wilde Hunde

Du & Ich und Alle reden mit

Ab dem 02. Februar

Hook

Schitt’s Creek – Staffel 1-6

Ab dem 18. Februar

Schloss Einstein – Staffel 20-23

– Staffel 20-23 Das Geheimnis des Totenwaldes – Staffel 1

– Staffel 1 Himmel, Herrgott, Sakrament – Staffel 1

Ab dem 20. Februar

Watching You – Staffel 1

Ab dem 28. Februar

Morbius (Marvel)

Preisschraube ordentlich angezogen – zum wiederholten Male

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 15,99 Euro pro Monat oder 159,99 Euro pro Jahr investieren – mehr als doppelt so viel wie zum Marktstart.