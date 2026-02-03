Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben bereits Februar und sind euch deshalb noch die neuen Inhalte bei Disney+ schuldig. Diese reichen wir somit nach. Mit einem Mix aus Lizenztiteln und einigen exklusiven Inhalten will Disney+ seine Abonnenten bei der Stange halten. Ob das gelingt, dürft ihr gerne selbst entscheiden.
Die Neuzugänge
Vorab sei gesagt, dass die Quantität wieder übersichtlich daherkommt. Ebenfalls wichtig zu wissen, aktuell müssen Abonnenten auf Dolby Vision und HDR10+ verzichten. Grund sind Lizenzstreitigkeiten, Apfelpage berichtete. Kommen wir also nun zu den neuen Inhalten:
Die neuen Inhalte bei Disney+ im Februar
Ab dem 04. Februar
- We Call It Imagineering – Staffel 1
- Die Muppet Show
- Beyond Paradise – Staffel 3
Ab dem 05. Februar
- Ella McCay
Ab dem 06. Februar
- Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma
Ab dem 10. Februar
- The Artful Dodger – Staffel 2
Ab dem 11. Februar
- The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1
Ab dem 13. Februar
- Stay
- FXs „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”
Ab dem 18. Februar
- Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1
Ab dem 19. Februar
- Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1
Ab dem 23. Februar
- Paradise – Staffel 2
Ab dem 27. Februar
- Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye“
Die neue Katalogtitel bei Disney+ im Februar
Ab dem 01. Februar
- Ich – Einfach unverbesserlich
- Ich – Einfach unverbesserlich 2
- E.T. – Der Außerirdische
- Inglourious Basterds (Altersfreigabe 16+)
- Notting Hill
- Jerry Maguire – Spiel des Lebens
- Jumanji
- Die Hochzeit meines Besten Freundes
- Grindhouse: Planet Terror
- Jackie Brown
- Kill Bill: Volume 1 (Altersfreigabe 18+)
- Kill Bill: Volume 2 (Altersfreigabe 16+)
- Reservoir Dogs – Wilde Hunde
- Du & Ich und Alle reden mit
Ab dem 02. Februar
- Hook
- Schitt’s Creek – Staffel 1-6
Ab dem 18. Februar
- Schloss Einstein – Staffel 20-23
- Das Geheimnis des Totenwaldes – Staffel 1
- Himmel, Herrgott, Sakrament – Staffel 1
Ab dem 20. Februar
- Watching You – Staffel 1
Ab dem 28. Februar
- Morbius (Marvel)
Preisschraube ordentlich angezogen – zum wiederholten Male
Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 15,99 Euro pro Monat oder 159,99 Euro pro Jahr investieren – mehr als doppelt so viel wie zum Marktstart.