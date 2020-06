Apple mit Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar, Kurse könnten weiter steigen

Apple hat eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar erreicht, es ist damit so wertvoll wie nie zuvor. Nach saftigen Verlusten in den Anfangstagen der Pandemie ist das Papier des Unternehmens aktuell auf neuen Höhenflügen.

So manchem Beobachter mag es aktuell angst und bange werden beim Blick auf die Entwicklung an den Märkten: Vor allem Tech-Titel klettern in den letzten Tagen wieder in schwindelerregende Höhen und es sind nicht wenige Mahner, die vor übertriebenen Erwartungen warnen, die von der Realwirtschaft entkoppelt sind. Diese Entwicklung zeigt sich etwa an der Aktie von Apple. Das Papier hat heute die Marke von 350 Dollar überquert und steigt weiter.

Somit weist das Unternehmen nun eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,5 Billionen Dollar auf. Apple wurde damals auch die erste Billionen-Dollar-Firma, nun wurde die neue Marke ebenfalls zuerst von Apple durchbrochen.

Es könnte noch weiter nach oben gehen

Die Verluste der Aktie, die sich während der Hochzeit der Pandemie bei Apple, wie fast überall einstellte, hat das Papier inzwischen nicht nur vollständig überwunden, nun stehen wieder neue Gewinne in Aussicht. Erst kürzlich stellte Apple einen neuen IntraDay-Rekord auf, Apfelpage.de berichtete. Zwischenzeitlich notierte Apple bei nur mehr 229 Dollar, doch nun glauben Beobachter an eine fortgesetzte Steigerung. JP Morgan erhöhte so sein Kursziel für Apple auf 365 Dollar.

Der Analyst Amit Daryanani sieht unterdessen das Zwei-Billionen-Ziel in Reichweite, zuvor war vermutet worden, Apple könnte diesen Meilenstein in vier Jahren erreichen, aber es könnte auch früher so weit sein.

