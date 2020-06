iBooks Author wird begraben, werdet ihr es vermissen?

Apple beerdigt iBooks Author. Die App, mit der Schriftsteller schnell und einfach Bücher erstellen und publizieren konnten, soll durch Pages abgelöst werden. Ob alle Autoren damit glücklich sein werden, bleibt abzuwarten. Tatsache ist aber, dass iBooks Author stets ein Schattendasein führte und schon lange keine Aufmerksamkeit von Apple mehr bekam. Werdet ihr das Tool vermissen?

iBooks Author ist tot – die Idee gescheitert, das steht zwischen den Zeilen der Mitteilung, die Apple nun an Nutzer des Tools versendet hat. Diese wurden nun darüber informiert, dass Apple das Ende von iBooks Author beschlossen hat. Die Anwendung wird ab dem 01. Juli nicht länger im Mac App Store zum Download zur Verfügung stehen.

Das Ende kommt überraschend, allerdings ist es für Apple wohl ein folgerichtiger Schritt. Die Empfehlung für Nutzer des Tools dürfte allerdings nicht nur für Freudensprünge sorgen.

Nutzer von iBooks Author sollen in Zukunft Pages nutzen

Apple empfiehlt den Anwendern, die bis zuletzt noch iBooks Author verwendet haben, in Zukunft Pages für die Erstellung von Büchern zu nutzen. Hier habe man in den letzten Jahren großartige neue Möglichkeiten zur Texterstellung hinzugefügt wie die erweitern Bearbeitungsmöglichkeiten am iPad und die Nutzung des Apple Pencil. Allerdings beklagten in der Vergangenheit viele Nutzer, dass sich Pages kaum zur Erstellung von eBooks eigne.

iBooks Author ist allerdings über einige Anfangserfolge auch nie hinausgekommen und setzte sich auf breiter Basis nie durch. Nutzer von iBooks Author können die App auf alten macOS-Versionen weiter nutzen. Zudem soll eine neue Importoption für iBooks in Pages demnächst hinzugefügt werden, wie Apple in einem neuen Supportdokument erklärt hat.

Nutzt von euch jemand iBooks Author regelmäßig?

