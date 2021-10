Home Daybreak Apple Apple im Quartalszahlen-Dilemma | Meta statt Facebook | MacBook Pro leichter zu reparieren – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat im letzten Quartal neue Rekorde aufgestellt, dennoch hat die Börse das Papier zunächst fallen lassen – ja, so ist das: Du kannst noch so viel Geld schaufeln, die Investoren kriegen dennoch nie genug. Das können auch einige unserer Leser nicht so ganz verstehen, zugegeben, es ist auch schwierig. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Top-Thema des Tages sind natürlich die Quartalszahlen von Apple: Gestern Abend haben wir das Zahlenwerk wie üblich für euch kompakt zusammengefasst und zwar hier. Daraus geht hervor: Das Quartal hat zwar neue Rekorde gebracht, ja, den Anlegern und Investoren hat das aber nicht gereicht. Das ist allerdings nicht verwunderlich.

Häufig kommt es vor, dass Unternehmen objektiv hervorragende Zahlen liefern, damit aber die Erwartungen von Analysten entweder knapp verfehlen, zumindest aber nicht wie verrückt überbieten – und selbst dann kann es sein, dass Anleger die Aktie umgehend in großen Mengen abstoßen, um Gewinne mitzunehmen, nicht ungewöhnlich an der Börse.

Facebook heißt jetzt Meta

Das heben wir mal in die Top-Themen des Tages, auch wenn es keinen Apfel hat, aber: Facebook benennt sich um. Der Konzern heißt künftig Meta und das ist eine direkte Anspielung auf das Metaverse, das in den Träumen von Mark Zuckerberg die Nachfolge des Internet antreten soll. Ich hege allerdings die Hoffnung, nun ja, wie soll ich es sagen, egal wie das Internet in Zukunft aussieht, ich hoffe doch sehr, dass es kein Platz ist, an dem Menschen im Zeichen des Meta-Konzerns gemeinsam spielen und arbeiten.

Das MacBook Pro lässt sich leichter reparieren

Dieses Thema wurde von euch doch ein wenig links liegen gelassen, dabei ist es nicht uninteressant, wie ich finde: Der Akku des MacBook Pro 2021 kann wieder leichter getauscht werden – in der Tat, einfacher ging es seit 2012 nicht mehr, sagt iFixit. Cool, finde ich, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Public Beta 1 sind da. iOS 15.2 und iPadOS 15.2 führen wohl auch den Nacktbild-Scanner für Kinder in iMessage ein.

Safari 15.1 ist nun für macOS Big Sur und macOS Catalina da und bringt das alte Tab-Design zurück – endlich, wie viele sagen. Und ach ja, ich darf auch auf unsere neueste Folge des Apfelplausch verweisen, die ihr hier hören könnt.

Damit darf ich mich für den Moment auch schon wieder verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende.

