iPhone 18 Pro: Kommt die schmalere Dynamic Island?

Das iPhone 18 Pro könnte mit einer kompakteren Dynamic Island kommen. Entsprechende Zeichnungen wurden zuletzt von einem Leaker veröffentlicht. Gerüchte in dieser Richtung gab es in den vergangenen Jahren aber bereits verschiedentlich.



Neue mutmaßliche CAD-Renderings des kommenden iPhone 18 Pro sorgen in sozialen Netzwerken erneut für Spekulationen über die Zukunft der Dynamic Island. Die veröffentlichten Grafiken sollen auf technische Zeichnungen basieren, die üblicherweise von Herstellern an Zubehör- und Hüllenproduzenten weitergegeben werden.

The new CAD confirms the smaller dynamic island of the iPhone 18 pro. The same goes for other designs. pic.twitter.com/v5T2kjGILe

Veröffentlicht wurden die Bilder von dem X-Nutzer „@earlyappleleaks“, der behauptet, die Darstellungen deuten auf eine verkleinerte Dynamic Island beim iPhone 18 Pro hin. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht. Der Leaker gilt zudem noch als vergleichsweise neu in der Branche.

Irgendwann soll auch Face ID ganz unter das Display

Bereits zuvor hatte derselbe Nutzeraccount Bilder eines angeblichen Prototyps geteilt, bei dem Teile der Face-ID-Technik unter dem Display verborgen sein sollen. Eine solche Lösung könnte es Apple ermöglichen, die Dynamic Island deutlich schmaler zu gestalten.

Seit Monaten kursieren unterschiedliche Berichte über die nächste Generation der Pro-Modelle. Einige Leaker und Analysten, darunter auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman, gehen davon aus, dass Apple die Dynamic Island verkleinern, aber nicht vollständig entfernen wird. Andere Gerüchte sprachen zeitweise sogar von einem Wechsel zu einer reinen Lochkamera mit vollständig unter dem Display verbauter Face-ID-Technik.

Zuletzt hatte jedoch der chinesische Leaker Digital Chat Station berichtet, dass eine kleinere Dynamic Island erst mit dem iPhone 19 eingeführt werden könnte. Ähnliche Spekulationen hatte es bereits vor dem Start des iPhone 17 Pro gegeben, letztlich blieb die Dynamic Island dort jedoch unverändert.

Apple selbst äußert sich traditionell nicht zu unveröffentlichten Produkten. Erwartet wird, dass die neuen Pro-Modelle gemeinsam mit dem ersten faltbaren iPhone des Unternehmens im Herbst vorgestellt werden. Das reguläre iPhone 18 soll Berichten zufolge erst Anfang 2027 erscheinen.