Apple GPT schneller da als gedacht? | Smartphone Awards 2023: iPhone 15 Pro hat beste Kamera | Apple Carplay der nächsten Generation ist da – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apples eigene KI könnte wohl schneller eingeführt werden als bislang angenommen. Darüber hinaus konnte das iPhone 15 Pro bei den diesjährigen Smartphone Awards hinsichtlich seiner Kamera glänzen. Außerdem wurde das Carplay der nächsten Generation offiziell vorgestellt. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple GPT schneller da als gedacht?

Wie Apple-Angestellte nun bestätigt haben, arbeitet Apple tatsächlich an einer eigenen künstlichen Intelligenz. Damit könnte diese früher einsatzbereit sein als bisher geplant. Wie genau diese aussehen könnte und wann es so weit sein könnte, erfahrt ihr hier.

Smartphone Awards 2023: iPhone 15 Pro hat beste Kamera

Wie üblich hat Tech-YouTuber Marques Brownlee auch in diesem Jahr die Smartphone Awards verliehen. Dabei konnte das iPhone 15 Pro in einer Kategorie besonders punkten: Von allen vorgestellten Smartphones hatte es die beste Kamera. Alles Weitere darüber, in welchen anderen Kategorien Preise verliehen wurden und welche Geräte diese erhalten haben, findet ihr hier.

Apple Carplay der nächsten Generation ist da

Vorletztes Jahr wurde Apple CarPlay der nächsten Generation angekündigt, nun haben auch erste Autohersteller bestätigt, dass diese schon im kommenden Jahr fester Bestandteil ihrer Autos sein wird. Weitere Informationen zu CarPlay der nächsten Generation sowie der Autobauer, die diese demnächst in ihren Fahrzeugen verbauen werden, erfahrt ihr hier.

-----

