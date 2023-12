Home iCloud / Services Apple TV+ gewinnt vier „Children & Family Emmy“-Awards

Apple TV+ gewinnt vier „Children & Family Emmy“-Awards

Apple TV+ hat nach aktuellem Stand der Dinge über 415 Awards gewonnen und darf sich nun über vier weitere Auszeichnungen für sein Kinder- und Familienprogramm freuen.

Apple TV+ ist den meisten Lesern wegen seiner Sci-Fi-Serien ein Begriff, doch in den vergangenen jähren hat man auch in diverse Formate für Kinder und Familien investiert. Dies macht sich nun bezahlt:

“Pinecone & Pony”

Outstanding Younger Voice Performance in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Maria Nash

“Life By Ella”

Outstanding Writing for a Young Teen Program

“Jane”

Outstanding Visual Effects for a Live Action Program

“Best Foot Forward”

Outstanding Casting for a Live Action Program

Die Auszeichnungen wurden kürzlich vergeben, wie Apple TV+ mittels Pressemitteilung erklärte. Damit schraubt der Service die Anzahl seiner gewonnenen Auszeichnungen auf nunmehr 421 Awards. Kurz nach dem Jahreswechsel könnten noch. weitere Auszeichnungen hinzukommen, Apple TV+ ist diverse Male nominiert.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

