Apple GPT schneller da als gedacht?

Künstliche Intelligenz ist seit einem Jahr in aller Munde und auch Apple wird nachgesagt, an einem eigenen Large Language Modell (LLM) zu arbeiten. Dass es tatsächlich Pläne in diese Richtung gibt, bestätigen nun Apple-Mitarbeiter. Apple GPT könnte demnach schneller kommen, als wir denken.

LLMs wie ChatGPT benötigen eine große Menge an Speicherplatz, um ihr gesammeltes Wissen ablegen zu können. Bei ChatGPT gibt es den Vorteil, dass dieser Platz zentral zur Verfügung gestellt wird und über das Chat-Interface von jedem genutzt werden kann. Apple verfolgt einen anderen Ansatz. Apple GPT – oder wie auch immer das Model von Apple heißen wird – soll zumindest teilweise dezentral auf jedem Apple-Gerät ablaufen. Da iPhones, iPads und Macs aber begrenzte Speicherkapazitäten haben, gibt es hier eine Hürde, die Apple anscheinend genommen hat.

Apple will Flash-Speicher für KI-Daten nutzen

iPhones starten heutzutage bei 128 GB Speicher und lassen sich bis zu einem TB upgraden. Zudem hat jedes Smartphone einen sogenannten Flash-Speicher, den Apple laut einem Forschungspapier namens „LLM in a flash“ nutzen will. Über das Dokument berichtet macrumors.com. Laut Artikel werden bei der Methode zwei Techniken verwendet, welche die Datenübertragung minimieren und den Speicherdurchsatz maximieren sollen.

Windowing beschreibt eine Art Recycling von Daten. Dabei werden bereits genutzte Daten wiederverwendet, anstatt sie bei jeder Anfrage neu laden zu müssen.

beschreibt eine Art Recycling von Daten. Dabei werden bereits genutzte Daten wiederverwendet, anstatt sie bei jeder Anfrage neu laden zu müssen. Row-Column Bundling oder zu deutsch „Zeilen-Spalten-Bündelung“ fasst Daten effizient zusammen. Die Technik funktioniert so, als wenn wir ganze Seiten auf einmal statt einzelner Worte lesen könnten.

Beide Techniken könnten dafür sorgen, dass künstliche Intelligent schneller und sicherer auf iPhone und Co laufen. Apple könnte damit Siri aufwerten, Übersetzung in Echtzeit anbieten und Fotografie und Augmented Reality verbessern. Auch eine eigene Version eines KI-Assistenten oder Chatbots strebt Apple angeblich an. Bereits Ende 2024 dürfen wir mit ersten Ergebnissen rechnen.

