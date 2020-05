„Apple Glass“ soll schon Anfang 2021 kommen – in kleiner Auflage

Die Apple-Brille kann ab 2021 produziert werden, das sagen aktuell Quellen in Asien. Zunächst soll das AR-Headset nur in kleinerer Stückzahl gebaut werden. Die letzten Tage erfuhren wir mehr mögliche Details über die Brille, als die letzten Jahre erbrachten. Diese müssen sich jetzt aber noch bestätigen.

Apple wird seine AR-Brille, die „Apple Glass“ heißen soll, ab dem nächsten Jahr produzieren, das berichtet die Zeitschrift Digitimes aktuell für Abonnenten unter Berufung auf Quellen in der asiatischen Lieferkette von Apple. Danach wird man ab dem kommenden Jahr in der Lage sein, „Apple Glass“ vorerst in kleiner Stückzahl zu fertigen. Diese Angabe bezieht sich auf die erste Jahreshälfte. Die Brille käme damit früher, als zunächst erwartet. Frühere Schätzungen gingen mit unter von einem Start erst 2022 aus, wie wir zuvor berichtet hatten. Wie begrenzt die Verfügbarkeit anfangs sein wird, muss noch abgewartet werden.

Preis soll mit 499 Dollar überraschend niedrig liegen

In einer ausführlichen Aufzählung hatte sich vor wenigen Tagen Jon Prosser über die Apple-Brille geäußert. Sein Video, das wir euch hier zusammengefasst haben, offenbarte eine ganze Reihe interessanter möglicher Spezifikationen. Danach werde die „Apple Glass“ zwar nur 499 Dollar kosten, ein überraschend moderater Preis, dafür aber auch in hohem Maß vom gekoppelten iPhone abhängig sein. „Apple Glass“ soll mit dem LiDAR-Sensor ausgestattet sein, der im iPad Pro steckt und den vermutlich auch das neue iPhone 12 erhalten wird.

Die Präsentation, laut Prosser eigentlich für Oktober geplant, soll sich ins kommende Jahr verschieben.

