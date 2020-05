Apple Glasses Leak: 499 Dollar, LIDAR-Sensor, Plastik-Design, Vorstellung schon 2020 und mehr

Der Apple-Leaker Jon Prosser hat auf Twitter und YouTube heute die ersten Leaks zu den Apple Glasses publiziert, die er in letzter Zeit mühevoll zusammengetragen haben will. Wichtig: Es handelt sich hierbei um reinste Gerüchte, wenngleich Prosser in letzter Zeit oft richtig gelegen hatte mit seinen Infos über bisweilen inoffizielle Apple-Produkte.

So schnell kann es gehen: Hatte wir gestern im Podcast noch über die Apple Glasses spekuliert, kommt heute der langsam ernster zunehmende Jon Prosser um die Ecke und tischt uns in seinem neuesten YouTube-Video auf Front Page Tech auf, welche Informationen er über die Apple Glasses bekommen hat. Es sollen noch weitere folgen, sogar Bilder von Prototypen und „Starboard“, dem UI für die Apple Glasses, sollen noch kommen. Doch eines nach dem anderen. Folgendes will Jon Prosser von seinen Quellen erfahren haben:

Apple Glasses Leak Zusammenfassung (nur Gerüchte!)*

*des Prototypen, den Prosser gesehen haben soll.

Display in beiden Brillengläsern

Noch keine Sonnenbrillen-Option, da Displays in getönten Gläsern noch nicht funktionieren

Prototyp, den Prosser gesehen haben soll, ist aus Plastik. Könnte sich noch ändern!

Finales Design wohl noch nicht fertig, Prototypen sehen angeblich nicht viel anders aus als bisherige Brillen

Apple möchte Design einer normalen Brille nachahmen, keine „Tech-Brille“

Prosser hat noch keine Bilder veröffentlicht vom Design, unser Bild oben ist ein Symbolbild!

Brille „weiß“, was der Träger macht: zB. keine Notifications beim Autofahren

Funktionen: Benachrichtigungen und Co., erste Generation soll jedoch keine all zu krassen AR-Funktionen haben, wie in manchen Konzepten

499 US-Dollar als Einstiegspreis + Aufpreis für verschiedene Sehstärken wie bei echter Brille

UI heißt „Starboard“

Daten und Leistung werden nur auf iPhone verarbeitet, Brille funktioniert also nur abhängig vom iPhone wie erste Apple Watch

Die Brille kann Apple eigene QR-Codes scannen

LIDAR-Sensor vom iPad Pro 2020 ist am rechten Bügel integriert

KEINE Kameras ansonsten verbaut, weil Apple auf höchste Privatsphäre setzt

Kabelloses Laden der zugeklappten Brille auf einer Art Plastikpad

Schon 2020?

Apple plant laut Prosser eine „One More Thing“-Vorstellung wie bei der Apple Watch

Diese ist zwischen Q4 2020 und Q1 2021 datiert als Preview

Apple möchte angeblich Presse vor Ort, also abhängig von Corona

Die Markteinführung der Brille könnte im Q4 2021 bis Q1 2022 erfolgen

Was ist eure Meinung zu diesen Leaks bislang? Was wünscht ihr euch oder fehlt euch ganz klar noch? Findet ihr Apple-Brille überhaupt spannend?

