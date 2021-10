Home Mac Apple-CFO: MacBook Air lockte zuletzt viele Neukunden zum Mac

Apple konnte sich zuletzt sehr zufrieden mit den Verkäufen des Mac zeigen: Vor allem das MacBook Air mit M1 war offenbar ein Umsatztreiber und veranlasste viele Neukunden zum Kauf eines neuen Mac. Es ist zu erwarten, dass die neuen MacBook Pro-Modelle diesen Trend fortsetzen.

Apple hat gestern Abend seine Quartalszahlen für das vierte Fiskalquartal 2021 vorgelegt und die sind prinzipiell gut ausgefallen, auch wenn sich Analysten teils mehr erhofft hatten, hier der kompakte Überblick. Auch die Mac-Verkäufe entwickelten sich gut, wenn auch der Anstieg hier nicht so signifikant ausfiel wie in anderen Bereichen. Die Verkäufe nahmen um 1,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Apple hat 9,18 Milliarden Dollar im Quartal durch Verkäufe des Mac erlöst. In diesem Zusammenhang ließ sich Apples Finanzvorstand Luca Maestri zu einer bemerkenswerten Aussage hinreißen: Die Hälfte der Mac-Käufer im letzten Quartal sollen Neukunden gewesen sein.

Das MacBook Air war Verkaufstreiber

Mit solchen Angaben seitens Apple ist immer Vorsicht geboten, da man nie weiß, wie dort ein Neukunde definiert wird. Von Banken kennt man es etwa, dass Neukunden auch Kunden sein können, die innerhalb der letzten sechs bis 12 Monate kein Konto dort hatten. Bis jetzt kennt man Aussagen zur Neukundengewinnung bei Apple eher in Zusammenhang mit der Apple Watch, am Mac ist es dagegen nicht so leicht, neue Nutzer zu gewinnen. Umso interessanter ist es, dass Luca Maestri speziell das MacBook Air mit M1 als Hauptumsatztreiber der Mac-Verkäufe ausgemacht hatte.

Insgesamt lag die Kundenzufriedenheit der Mac-Nutzer laut Apple bei 97%, allerdings wird man sich hier auch die günstigste Erhebung aus der Marktforschung herausgesucht haben. In einer weiteren Meldung haben wir die relevanten Fakten zur Entwicklung von Apples Services-Geschäft aufgeführt.

