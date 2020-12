Home Apple Apple Car-Zeitplan relativiert: Start 2028 oder später möglich

Das Apple Car kommt womöglich doch deutlich später, als zuletzt erhofft wurde. 2025 bis 2027 könnte ein realistischer Zeitrahmen sein, auch ein noch späterer Termin scheint denkbar. Ob Apple zu diesem Zeitpunkt noch aussichtsreiche Perspektiven auf dem Automobilmarkt vorfindet, muss sich indes zeigen.

Die letzten Wochen waren gekennzeichnet durch wieder aufkommende Spekulationen rund um ein mögliches Apple Car – Aus Agenturquellen wurde ein möglicher Start eines Apple Car um das Jahr 2025 herum prognostiziert. Weitere Spekulationen sprachen gar von einem möglichen Start bereits Ende nächsten Jahres, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Deutlich zu ambitioniert, relativiert nun Ming-Chi Kuo. Der bekannte Analyst von TF International Securities, der als gut vernetzt gilt und ausgezeichnete Beziehungen in Apples Lieferkette pflegt, spricht in einer aktuellen Notiz von einem deutlich späteren Start. Basierend auf jüngsten Aussagen aus der Produktion scheint ein Apple Car zwischen 2025 und 2027 realistisch zu sein, so der Analyst.

Start könnte auch noch deutlich später erfolgen

Ming-Chi Kuo warnt Investoren davor, sich in nächster Zeit in mögliche Apple Car-bezogene Firmen einzukaufen, dies vor dem Hintergrund, dass zuletzt die Titel von Fertigern potenzieller Schlüsselkomponenten wie LiDAR-Sensoren deutlich in die Höhe geschossen waren. Der Entwicklungszeitplan für das Apple-Auto sei noch nicht abgeschlossen, so Kuo, darum ist auch das Tempo der späteren Entwicklung noch schwer abschätzbar. Es wäre auch nicht überraschend, würde ein Apple Car erst 2028 oder noch später auf den Markt kommen.

Apple habe noch immer deutlichen Nachholbedarf im Bereich AI, wiederum eine Schlüssaelkompetenz für autonomes Fahren. Zudem ist unklar, ob Apples Auto zu einem so späten Zeitpunkt noch Chancen auf dem Markt haben wird, Ming-Chi Kuo verweist in diesem Zusammenhang auf andere Felder, in denen Apple spät bis zu spät los gelegt hat wie etwa dem Smart Speaker-Markt. Hier kam der HomePod nach Einschätzung vieler Beobachter schlicht zu spät, um dem Echo noch wirksam begegnen zu können.

