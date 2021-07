Home Apple Apple Car: Die Batterien sollen aus den USA kommen

Apple möchte sein Apple Car nach Möglichkeit zu größten Teilen in den USA fertigen, das schließt auch die Batterieproduktion mit ein. So etwas ist allerdings mit den großen chinesischen Batterieherstellern nicht gut zu machen, weshalb nun einiges dafür zu sprechen scheint, dass Apple die Taiwaner hier mit ins Boot holen wird.

Apple wird die Batterien, die in seinem Apple Car zum Einsatz kommen sollen, möglicherweise in den USA fertigen lassen. Dem Vernehmen nach könnte Apple Aufträge sowohl an den taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn, der nach wie vor die größten Kontingente des iPhones für Apple baut vergeben, wie auch an Advanced Lithium Electrochemistry, ein ebenfalls aus Taiwan stammendes Spezialunternehmen.

Beide Firmen seien bereit, die Errichtung neuer Produktionslinien für Batterien in den USA zu erwägen, berichtet zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Industriequellen.

Chinesische Fertiger sperren sich gegen Produktion in den USA

Zuvor habe Apple angeblich mit den beiden größten chinesischen Batterieherstellern CATL and BYD über die Lieferung von Batterien für das Apple Car verhandelt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zum Problem in den Verhandlungen wurde allerdings, dass die chinesischen Fertiger es grundsätzlich eher ablehnen, in den USA zu produzieren, in Taiwan sind die Widerstände hier geringer – zumal, wenn die Errichtung neuer Produktionsstandorte durch großzügige Steuergeschenke der US-Staaten, die sich neue Arbeitsplätze erhoffen, begünstigt wird.

Das Apple Car ist wohl noch Jahre von einer Markteinführung entfernt. Wie wir bereits zu früheren Gelegenheiten berichtet hatten, fällt es Apple schwer, einen Fertiger für den eigenen Wagen zu finden.

