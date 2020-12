Home Apple „NFC Tags“ für 15 Euro lösen HomeKit + Kurzbefehle aus: Das ist „LinkDesk“ aus München!

„NFC Tags“ für 15 Euro lösen HomeKit + Kurzbefehle aus: Das ist „LinkDesk“ aus München!

Verfasst von Lukas Gehrer // 20. Dezember 2020 um 18:02 Uhr // Apple, Apps, Featured // Apps, HomeKit, iPhone, NFC // Kommentare deaktiviert für „NFC Tags“ für 15 Euro lösen HomeKit + Kurzbefehle aus: Das ist „LinkDesk“ aus München!

ANZEIGE

Mit iOS 13 hat Apple einen freieren Zugang zur NFC-Schnittstelle gewährt. LinkDesk, ein Unternehmen aus Deutschland, nutzt dies mit ihren neuen NFC Tags voll aus. Wir möchten euch die Produkte kurz vorstellen und erklären, wie sie funktionieren.

Wer ist LinkDesk?

Das Unternehmen aus München ist nicht neu, sondern existiert schon seit 2014. Das Startup wird noch immer von jungen Gründern und Entwicklern geführt, die im Bereich Smart Home innovative Produkte lancieren. Durch die neuen selbstklebenden „Smart Tags“ wurde wieder vermehrt in den Medien über LinkDesk berichtet. Auch wir möchten euch die Smart Tags nun vorstellen.

Was sind Smart Tags?

Ihr neues Produkt sind selbstklebende „NFC Tags“, die ihr an der Haustür, Kaffeetische, am Nachttisch, am Schreibtisch, im Badezimmer und im Grunde überall anbringen könnt. Wozu? Nun, beim Dranhalten des Smartphones löst sich über die NFC Schnittstelle (Distanz und Schnelligkeit wie beim Apple Pay) automatisch die hinterlegte Aktion aus. Und das kann alles sein. Ihr könnt damit Produkte aus dem Internet bestellen, eure HomeKit-Lampen steuern oder die Navigation an einen Ort starten.

Beispiele im Alltag: Das bringen die NFC Tags

Ihr könnt die NFC Tags in eurem Haus, Auto etc. beliebig und grenzenlos an eure Wünsche anpassen. Einstellungen, Kontakte, Apps, WLAN+Bluetooth, HomeKit-Steuerungen, Alexa Automationen, Verknüpfungen der IFTTT Plattform und sogar eure Apple Kurzbefehle können hinterlegt werden und werden bei Berührung mit dem iPhone direkt abgefeuert.

Konkret könnte das so aussehen:

Smart Tags an der Kaffeemaschine: Beim Dranhalten wird automatisch Kaffee nachbestellt über Amazon

Beim Dranhalten wird automatisch Kaffee nachbestellt über Amazon Smart Tags am Schreibtisch: Beim Dranhalten werden automatisch die Hue Lampen in die Arbeitsszene geschaltet

Beim Dranhalten werden automatisch die Hue Lampen in die Arbeitsszene geschaltet Smart Tags an der Tür: Beim Dranhalten wird die Navigation für CarPlay gestartet

Beim Dranhalten wird die Navigation für CarPlay gestartet Smart Tags am Nachttisch: Beim Dranhalten gehen die Alarmanlage ein und alle Lichter aus

Beim Dranhalten gehen die Alarmanlage ein und alle Lichter aus Smart Tags in der Küche: Beim Dranhalten wird Lieblingsgericht über Lieferservice bestellt

Beim Dranhalten wird Lieblingsgericht über Lieferservice bestellt …

Natürlich könnt ihr mit vorhandenen HomeKit-Geräten noch mehr rausholen, aber auch nur die Kurzbefehle-App oder Alexa bieten schon unheimlich viele Möglichkeiten, die Smart Tags intelligent im Alltag einzusetzen.

Wieso Smart Tags von LinkDesk?

Nun gibt es ja NFC Tags von verschiedenen Firmen, wieso sind also jene von LinkDesk interessant? Folgende Punkte sprechen für die Smart Tags:

Kompatibel mit Android und iOS

und Funktionieren mit Apple Kurzbefehle App, Amazon Alexa , IFTTT , HomeKit und mehr

App, Amazon , , und mehr Optimierter NFC-Chip : Höhere Reichweite als sonst (4cm)

: Höhere Reichweite als sonst (4cm) Ökosystem : Gratis „Automator“-App

: Gratis „Automator“-App Erweiterbar : LinkDesks „ Room Locator “ mit iBeacon-Technologie erkennt, wenn ihr im Raum seid

: LinkDesks „ “ mit iBeacon-Technologie erkennt, wenn ihr im Raum seid Ultradünn : 2g | Batterielos | Selbstklebend | NFC Chip in Silikon eingelassen

: 2g | Batterielos | Selbstklebend | NFC Chip in Silikon eingelassen Individuelles Design : In weißem Silikon oder Holz erhältlich

: In weißem oder erhältlich Fairer Preis: 3er-Set für 14,95 Euro

Infos zu Kauf und App-Download

Für die Nutzung der Smart Tags braucht ihr lediglich einen 3er-Pack der Tags sowie die Automator-App von LinkDesk. Diese findet ihr in den App Stores:

Die Smart Tags könnt ihr direkt bei LinkDesk über den Online Shop kaufen oder bei Amazon. Schaut hier gerne einmal vorbei. Durch die 3er-Sets bezahlt ihr etwas mehr als 4 Euro pro Tag, das ist wirklich fair.

LinkDesk Smart Tags | Selbstklebende NFC Tags | Kontaktloses Auslösen von Smartphone und Smart Home Kurzbefehlen, Alexa und IFTTT | Für iPhone und Android Smartphones

Hersteller: LinkDesk

Preis bei amazon* : Hersteller: LinkDeskPreis bei amazon* : 0,00



LinkDesk Smart Tags | Selbstklebende NFC Tags | Kontaktloses Auslösen von Smartphone und Smart Home Kurzbefehlen, Alexa und IFTTT | Für iPhone und Android Smartphones | Wood Edition

Hersteller: LinkDesk

Preis bei amazon* : Hersteller: LinkDeskPreis bei amazon* : 14,95 EUR



Wir möchten uns bei LinkDesk bedanken, die uns bei diesem Artikel mit Bildern und einer kleinen Vergütung unterstützt haben. Schaut nun gerne einmal bei den Kollegen vorbei! Die Smart Tags sind wirklich sehr spannend und wir werden sie hier auf Apfelpage noch genauer testen:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!