Home Daybreak Apple Apple-Brille später | Meta leidet unter iOS-Trackingschutz | Mac Mini vor Update? – Daybreak Apple

Apple-Brille später | Meta leidet unter iOS-Trackingschutz | Mac Mini vor Update? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Bald haben die meisten von uns einige freie Tage. Auch in der Redaktion werden wir es über das lange Wochenende etwas ruhiger angehen lassen. Übrigens! In der heutigen Ausgabe am Morgen könnt ihr noch etwas über unsere tägliche Arbeit lernen.

Einige von euch fragen sich manchmal, wieso wir die Themen so auswählen, wie wir sie auswählen. Vielleicht machen wir dazu irgendwann einmal einen kleinen Arbeitseinblick. Aus aktuellem Anlass nur so viel: Jeder Redakteur oder Autor ist für ein- oder mehrere Themengebiete bei uns zuständig. Zum Teil stehen sie im Impressum, aber völlig festgenagelt auf einzelne Schwerpunkte sind wir dann doch nicht.

Intern sammeln wir potenzielle Themen in einer Groupware. Dort notieren Kollegen entweder mögliche Themen oder ich weise welche zu. Am Ende werden die Beiträge noch einmal kurz gecheckt und an einer bestimmten Uhrzeit im Tagesverlauf platziert, das ist dann meine Aufgabe. Dabei spielen für mich eine ganze Reihe Faktoren eine Rolle, die jetzt aufzulisten den Rahmen sprengen würde.

Im Mix sind Berichte über neue Smart Home-Produkte, Apps oder Spiele ebenso ein Faktor, wie Gerüchte zu Apple-Brillen oder Autos, auch wenn sie vielleicht nie fahren. Nicht für jeden ist jeden Tag etwas dabei, wir schauen aber, möglichst immer mal wieder die meisten Geschmäcker zu erreichen.

Noch Fragen zu unserer Arbeit? Dann gern in den Kommentaren, wenn’s passt, kommt die Antwort dann irgendwann an dieser Stelle.

Der Mac Mini soll bald aktualisiert werden

Das zumindest lassen Funde in der Version von iOS 15.4 schließen, die auf dem Studio Display läuft, hier dazu mehr. Unklar ist allerdings noch, wann Apple den neuen Mac Mini denn nun genau vorstellen wird.

Die Apple-Brille soll sich verspäten

Da haben wir sie wieder: Apples Brille. Und wie ein Leser so schön anmerkte: Kann etwas verspätet sein, dass nie offiziell angekündigt wurde? Darüber kann man sich wahrscheinlich streiten, Tatsache ist, bis auf wenige spektakuläre Ausnahmen wie AirPower, das sogar einmal offiziell angekündigt wurde, oder der Apple-Fernseher, bei dem das nie der Fall war, sind viele Produkte, über die lange spekuliert wurde, am Ende auch erschienen. Auch bei der Brille bin ich mir eigentlich sicher, sie wird kommen, die Frage ist nur: Wann?

Apple wird teuer für Meta

Das App-Tracking-Transparenz-Feature wird für Meta ein heftiger Schlag in die Bilanz. Rund 13 Milliarden Dollar wird das Unternehmen dieses Jahr weniger verdienen, allein durch diese iOS-Funktion, sagt eine unabhängige Analyse. Das Mitgefühl mit dem Meta-Konzern mag sich dabei weithin in Grenzen halten, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

iMovie für iOS hat ein großes Update erhalten, damit einher gehen neue Features zur schnellen Erstellung von Filmen, hier dazu mehr.

Auch Final Cut Pro wurde aktualisiert und kann die neuen iMovie-Projekte importieren und noch so einige mehr neuer Tricks, hier die Infos.

Das MacBook Pro lässt sich länger Zeit.

Die Lieferzeiten des MacBook Pro 2021 werden wieder länger. Grund dafür sind die Lockdowns in China, hier die Infos.

Und über ein Update für Pixelmator Pro wollen wir euch auch noch informiert haben, hier die Details.

Damit darf ich mich von euch verabschieden und wünsche euch schon einmal schöne Feiertage!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!