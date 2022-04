Home iPhone Nach heftigen Problemen: iPhone 13-Produktion in Indien läuft jetzt

Nach heftigen Problemen: iPhone 13-Produktion in Indien läuft jetzt

Das iPhone 13 wird jetzt auch in Indien gefertigt. Der Start der Produktion hatte sich aufgrund verschiedener Probleme beim Fertiger Foxconn verzögert, nun wurden aber endlich alle Probleme aus dem Weg geräumt. Auch laufen die Geschäfte für Apple in Indien heute besser als je zuvor.

Apples iPhone 13 wird jetzt auch in Indien gefertigt. Eigentlich sollte das aktuelle Top-Modell bereits Anfang des Jahres in einer Fertigungsstätte in Chennai in die Massenproduktion gehen. Dazu kam es jedoch nicht: Unhaltbare Zustände in der Fabrik des taiwanischen Auftragsfertigers Foxconn riefen die lokalen Behörden auf den Plan, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Würmer im Essen und katastrophale Zustände der Unterkünfte waren nur zwei Probleme, die Foxconn zu lösen hatte.

Inzwischen wurden allerdings alle Missstände beseitigt, bestätigte Apple gegenüber der Agentur Reuters. Die Massenproduktion konnte somit im April anlaufen.

Apple kann in Indien Schwung aufnehmen

Überhaupt hat Apple in Indien aktuell einen Lauf: Kein anderer Hersteller konnte zuletzt vergleichbare Wachstumsraten erzielen. Allerdings hatte das iPhone in dem Land auch lange genug Ladehemmung: 2018 lag sein Marktanteil bei gerade einmal 1%.

Auch heute ist das iPhone noch ein kleines Licht und die Verkäufe sind so niedrig, dass sie in den Marktberichten der großen Analysehäuse noch stets unter „Andere“ auftauchen, doch gerade Apples Diensteangebot, angeführt von Apple Music, vermochte in den letzten Jahren mehr und mehr Kunden anzulocken.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!