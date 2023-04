Home Daybreak Apple Apple-Brille ein umständliches Ding? | iPadOS hängt alte iPads ab | Epic verliert gegen Apple – Daybreak Apple

Apple-Brille ein umständliches Ding? | iPadOS hängt alte iPads ab | Epic verliert gegen Apple – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wer mit Apples VR-Brille arbeiten will, macht einiges mit. Einen Akku hat das Gadget nicht, den muss der Nutzer an der Kleidung tragen. Dennoch hält er nicht lange vor, wie es scheint. Wie viele Kunden dafür 3.000 Dollar ausgeben wollen, steht dahin. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

In der neuen MR-Brille von Apple, die wohl auf der wWDC 2023 gezeigt wird, steckt angeblich ein Chip mit einer Power eines M1, etwas in der Art. Klar, dass der eine Menge Strom braucht. Dieses Problem hat Apple auf eine interessante Art gelöst, wie es scheint: Die Brille selbst hat keinen Akku. Den trägt der Nutzer dafür an anderer Stelle, hier dazu mehr.

iPadOS streicht wohl den Support für alte iPads

Irgendwann ist es genug: Durch ein System-Update geht immer wieder auch die Unterstützung für alte Geräte verloren. In diesem Jahr scheint es einige alte iPad-Modelle zu erwischen, mehr dazu lest ihr hier.

Epic verliert wichtigen Prozess gegen Apple

Epic Games wollte gerichtlich klären lassen, dass Apple nicht das Recht hat, den App Store als eine Art Quasi-Monopol mit einer Zwangsabgabe auf alle Umsätze zu führen. Und obwohl die Richter Epic in einigen Punkten Recht gaben, folgten sie trotzdem nicht den Kernvorwürfen. Für Epic ging als Resultat nun ein wichtiges Berufungsverfahren gegen Apple verloren, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Kommen bald die M-Killer-Chips? Alle Apple-Highend-Prozessoren basieren auf ARM-Chipdesigns. Das britische Konsortium will nun aber mit eigenen Prozessoren auf den Markt, das könnte spannend werden, hier mehr dazu.

Kommen irgendwann Riesen-OLED-iMacs?

Damit rechnen zumindest Beobachter der Displaybranche. Diese könnten größer sein als alle Displays von Apple, die es bislang gab oder gibt, hier die Infos.

Jony Ive wird erneut ausgezeichnet.

Der ehemalige Chefdesigner von Apple wird abermals für seine zugegeben zeitlosen Leistungen um einige Muster ausgezeichnet, die er in seiner Zeit bei Apple kreiert hat, hier dazu mehr Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Dienstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!