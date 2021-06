Home Apple AirTags sollen nicht zum Stalking missbraucht werden können: Apple kündigt Update an

Apple hat ein Update für seine neuen AirTags angekündigt: Mit dieser Aktualisierung werden neue Features bereitgestellt, die unerwünschtes Tracking verhindern sollen. Zugleich wurde eine App für Android angekündigt, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Apple hat heute eine Reihe von Funktionsupdates für seine AirTags angekündigt. Medienberichte zitieren Aussagen, die beschreiben, wie die Änderungen in Hinsicht auf die Privatsphäre von Menschen wirken werden, die potenziell durch die neuen AirTags gefährdet werden könnte.

Die AirTags geben aktuell bekanntlich etwa drei Tage, nachdem sie sich von ihrem Besitzer getrennt haben – ob freiwillig oder beabsichtigt – einen Ton ab. Schon zuvor war bekannt gewesen, dass Apple diese Zeitspanne nachträglich ändern kann. Genau das passiert jetzt.

Die AirTags machen sich nach wenigen Stunden bemerkbar

Das neue Update bewirkt, dass die AirTags sich innerhalb eines Zeitraums von acht bis 24 Stunden mit einem Signalton bemerkbar machen, wenn sie von ihrem Besitzer getrennt sind. Das Signal ertönt zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums.

Zugleich wird eine Android-App vorbereitet, die es Nutzern eines Android-Smartphones ermöglichen soll, sich gegen unerwünschtes Tracking durch AirTags zu schützen. Die App zeigt AirTags und anderes mit der Wo ist-Architektur von Apple kompatibles Zubehör in der Nähe an, die AirTags eingerichtet werden können mit der App allerdings nicht. Diese Anwendung soll noch in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Mit diesen Updates reagiert Apple auf Kritik, wonach die AirTags sich zum Stalking von Menschen fast noch besser eigneten, als zum Auffinden verlorener Gegenstände.

