AirPods Pro Lite: Neue Kopfhörer kurz vor Massenproduktion

Die AirPods Pro Lite gehen wohl demnächst in die Massenfertigung. Ein Start könnte dann Gegen Mitte des Jahres erfolgen. Die AirPods Pro Lite sind noch immer ein recht rätselhaftes Gadget, dabei soll es sich um eine abgespeckte Version der AirPods Pro handeln.

Apple ist angeblich gerade dabei, die Massenproduktion der AirPods Pro Lite anlaufen zu lassen. Die taiwanische Zeitschrift Digitimes berichtete heute für Abonnenten, Apple werde die Massenproduktion der neuen Kopfhörer zwischen Ende des ersten Quartals und Anfang des zweiten Quartals diesen Jahres einleiten. Das in Taiwan erscheinende Blatt hatte schon häufiger über die mysteriösen AirPods Pro Lite gesprochen, ohne allerdings genauer zu erläutern, worum es sich dabei handelt, Apfelpage.de berichtete. Zuletzt war davon die Rede gewesen, dass sich diese neuen AirPods ein wenig verspäten, möglicherweise aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus, der auch die Fertigung der bereits erhältlichen AirPods deutlich auszubremsen begann.

AirPods Pro ohne Aktive Geräuschunterdrückung?

Vermutet wurde etwa, Apple könnte eine Version der AirPods Pro bringen, die diesen rein äußerlich entspricht und auch das selbe Klangerlebnis aufweist. Von diesen unterscheiden würde sie aber das fehlende ANC, in diesem Zuge würde wohl auch der Preis sinken. Ob Apple tatsächlich neue AirPods Pro mit diesen Eigenschaften in Vorbereitung hat oder lediglich aktualisierte AirPods 2 auf den Markt bringen wird, bleibt abzuwarten. Nur eins scheint so gut wie sicher: AirPods Pro Lite nennt Apple die neuen AirPods mit Sicherheit nicht. Die neuen Kopfhörer könnten dann Mitte des Jahres auf den Markt kommen, ob sie im Rahmen einer Pressemitteilung oder eines Apple-Events auf den Markt gebracht werden, muss sich zeigen.

