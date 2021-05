Home Hardware AirPods Max zunächst ohne Update, aber vielleicht mit neuen Farben: Welche wünscht ihr euch?

AirPods Max zunächst ohne Update, aber vielleicht mit neuen Farben: Welche wünscht ihr euch?

Die AirPods Max werden so schnell keinen Nachfolger erhalten: Die im Dezember vorgestellten Premium-Kopfhörer sind aktuell das Highend-Flaggschiff im Lineup von Apples Kopfhörern. Allerdings soll Apple derzeit über weitere Farben der AirPods Max nachdenken.

Apples AirPods Max (Affiliate-Link) werden in absehbarer Zukunft keinen Nachfolger erhalten: Der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg äußerte sich zuletzt auch über Apples Highend-Kopfhörer: Er erklärte, Apple arbeite aktuell noch nicht an einer neuen Version der AirPods Max. Gurman hatte zuvor bereits einige interessante Einschätzungen zur angeblich bevorstehenden Markteinführung der AirPods 3 vorgelegt, über die wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Völlig überraschend ist ein bisher fehlender Plan für die AirPods Max 2 freilich nicht: Die AirPods Max sind noch nicht sehr lange auf dem Markt, zugleich adressieren sie mit ihrem Preis von über 600 Euro nur eine vergleichsweise kleine Zielgruppe. Entsprechend ist auch die Nachfrage nach den AirPods Max aktuell eher überschaubar und wird sich laut Projektionen von Marktforschern auch perspektivisch nicht wesentlich jenseits von 1% der verkauften AirPods bewegen.

Neue Farben für die AirPods Max sind in der Pipeline

Während die AirPods Max also auf absehbare Zeit nicht mit einem Hardware-Update versorgt werden und das, obwohl sie wie berichtet Stand jetzt noch kein Apple Music Lossless unterstützen, obgleich dieses Feature möglicherweise nachgereicht werden könnte, sollen zumindest neue Farben für die AirPods Max im Gespräch sein.

Derzeit sind die AirPods Max in den Farben Space Gray, Silver, Green, Sky Blue und Pink erhältlich. Welche weiteren Farben würdet ihr euch für die AirPods Max wünschen?

