Kurz notiert: Mactracker mit Update inklusive Anpassung auf macOS Big Sur

Wir von Apfelpage haben meist mehrere Apple Geräte im Haushalt. Da hat man natürlich nicht jede einzelne Spezifikation im Kopf, muss man indessen auch nicht. Denn genau dafür gibt es die Datenbank-App Mactracker. Und die bekommt nun ein Update.

Was ist Mactracker?

Hier findet mal wirklich alle jemals von Apple veröffentlichten Produkte mitsamt technischer Ausstattung, welches OS darauf läuft und vieles mehr. Nachdem es ein paar Jahre ruhiger war, aktualisiert der Entwickler Mactracker wieder regelmäßig und das letzte Update ist auch der Grund für diese Meldung.

Update in Version 7.10

Mit dem am Wochenende veröffentlichten Update auf Version 7.10 nimmt sich der Entwickler genau zwei Punkte vor: Zunächst wird das Design der Mac-Applikation inklusive dem Icon an macOS Big Sur angepasst. Zum anderen sind nun alle in diesem Herbst veröffentlichen Produkte hinsichtlich Hard- und Software gelistet – vom iPhone 12 bis hin zur Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE. Anbei die Release-Notes:

Adds Mac mini (M1, 2020)

Adds MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

Adds MacBook Air (M1, 2020)

Adds iPhone 12 mini and iPhone 12 Pro Max

Adds HomePod mini

Adds macOS 11 Big Sur

Adds startup chime to recent Mac models

Updates Maximum OS entry based on the system requirements of macOS 11 Big Sur

Adds support for macOS 11 Big Sur

System requirements updated to macOS 10.12 Sierra or later

Updates Support Status for Apple’s latest Vintage and Obsolete products

Other minor changes and additions

Auch für iOS erhältlich

Die App Mactracker beschränkt sich nicht nur auf den Mac, die Applikation ist auch für iOS und somit iPhone und iPad erhältlich. Hier liegt allerdings eine etwas andere Versionsnummer vor, die lautet 4.5.2. Das Update beinhaltet die gleichen Verbesserungen wie die Mac-Version.

