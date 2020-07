iPhone 12-Dummys im Video: Die vier mutmaßlichen Top-Modelle

Im Herbst wird das iPhone 12 erwartet, doch schon jetzt haben wir eine Vorstellung davon, wie es aussehen könnte. Immer wieder tauchen Dummys der kommenden Modelle auf und obwohl deren Zuverlässigkeit nicht erwiesen ist, erfreuen sie sich einer großen Beliebtheit.

Das iPhone 12 wird in wenigstens drei Monaten auf den Markt kommen, vielleicht auch später, das muss noch abgewartet werden. Die Spekulationen um das Design des neuen Flaggschiffs ist aber schon lange in vollem Gange. Nun hat auch MacRumors noch einmal einen Blick auf verschiedene Dummys geworfen, die das Design des iPhone 12 zeigen sollen.

Diese Demonstratoren werden oft von Zubehör-Herstellern verwendet, sie bieten nicht immer eine akkurate Wiedergabe dessen, was wirklich am Ende als fertiges Produkt auf den Markt kommt, doch sie erlauben oft eine ungefähre Vorstellung des Endprodukts. Beim iPhone 12 sind sich inzwischen die meisten Quellen einig.

Das iPhone 12 kommt in vier Versionen und in drei Größen

Insgesamt vier Versionen des iPhone 12 soll es geben: Eine soll mit einem 5,4 Zoll-OLED-Display kommen, ein iPhone 12 wird mit 6,1 Zoll-Bildschirm erscheinen, diese Modelle werden die Nachfolger des günstigeren iPhone 11. Das iPhone 12 Pro wird es einmal in 6,1 Zoll-Variante und mit 6,7 Zoll-Bildschirm geben, vermutlich iPhone 12 Pro Max genannt.

Das 5,4 Zoll-iPhone wird seit langem das kleinste iPhone sein, das Apple vorgestellt hat. Alle vier Modelle sollen sowohl OLED-Displays, wie auch 5G-Support mitbringen.

Das Design wird dem Vernehmen nach eher am iPad Pro oder dem alten iPhone 4 orientiert sein, was viele Kunden begrüßt hatten.

