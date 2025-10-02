Adobe Premiere für iPad und iPhone ist nun erhältlich

Das neue iPhone 17 Pro (Max) ist seit fast zwei Wochen offiziell im Handel erhältlich und scheint auch weit über die anvisierte Zielgruppe hinaus äußerst beliebt zu sein. Der Hersteller will mit den Geräten Kunden ansprechen, die mit professionellen Filmaufnahmen ihr Geld verdienen. Dafür gibt es einige Apps, zu denen nun auch Premiere zählt. Die vom Mac bekannte App ist nun in einer speziellen Variante für das iPhone verfügbar.

Premiere nun auf dem iPad und iPhone verfügbar

Die Art und Weise, wie Videos erstellt werden, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert. Smartphones sind immer leistungsfähiger, die Videos selbst landen heute in der Regel bei Social Media. Mit der neuen Premiere-App will Adobe dem nun Rechnung tragen. Angekündigt wurde die App bereits vor einigen Wochen, Apfelpage berichtete. Die mobile Version von Premiere bietet eine klassische Mehrspuren-Timeline mit unbegrenzten Video-, Audio- und Textebenen, so Adobe. Nutzer können Videos in 4K HDR bearbeiten und mit einem Fingertipp für TikTok, YouTube Shorts oder Instagram exportieren. Praktisch, das Bildformat wird automatisch an die Plattform angepasst, auf der das erstellte Video geteilt werden soll.

Mit Einschränkungen kostenfrei

Die neue App ist ab sofort im iOS App Store verfügbar und lässt sich kostenfrei laden und benutzen, mit Einschränkungen. Wer den Gratisspeicher verbraucht hat oder zusätzliche K.I.-Funktionen nutzen will, muss zum kostenpflichtigen CreativeCloud-Abo greifen – für 79,99 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Die App setzt übrigens iOS 17.0 bzw. iPadOS 17.0 voraus.

