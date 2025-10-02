Verzögertes Scrollen am Mac: macOS 26.0.1 schafft Abhilfe

Vereinzelt berichten Nutzer über ein langsames oder verzögertes Scroll-Verhalten auf Macs unter dem neuen macOS 26 Tahoe. Grund dafür ist ein Lag, der in Kombination mit Electron-Apps auftritt. Das diese Woche veröffentlichte macOS 26.0.1 soll Abhilfe schaffen.

Schuld an dem Lag ist die Inkompatibilität zwischen Apples neuem Fenster-Management unter macOS 26 Tahoe und dem Electron Framework, das bekannten Apps wie Microsoft Teams, Slack, WhatsApp Desktop oder Discord zugrunde liegt. Das berichten Teilnehmer in einem GitHub-Forum.

macOS 26.0.1: Verzögerung beim Scrollen behoben

Mit macOS 26 hat Apple ein neues Window-Management eingeführt, optisch rundet Tahoe Fenster deutlich stärker ab. Läuft nun eine Electron-App parallel im Hintergrund und ist nicht minimiert, kommen sich die beiden Systeme in die Quere. Die Folge ist ein langsames Scrollen mit einem Zeitversatz bis zu wenigen Sekunden.

Abhilfe schafft das Update auf macOS 26.0.1. Am Montagabend stellte Apple neben iOS 26.0.1 – einem dringend empfohlenen Sicherheitsupdate – auch neue Mac-Software bereit, die neben Sicherheitslücken auch diesen Bug behebt.