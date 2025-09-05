Adobe: Premiere wird auf das iPhone (und iPad) portiert

Seit dem iPhone 14 Pro/14 Pro Max konzentriert sich Apple bei seinem Smartphone konkret auf die Videoaufnahmen. Demzufolge werden Apps auf dem Gerät zum Schneiden der Videos immer wichtiger, was uns zu Adobe bringt. Ende September wird Premiere auch auf dem iPhone verfügbar sein.

Adobe Premiere für das iPhone angekündigt

Der gesteigerten Videoleistung der aktuellen iPhone-Modelle will Adobe mit der Premiere-App gerecht werden: Nutzer sollen damit in der Lage sein, Videoprojekte komplett auf dem Smartphone oder dem Tablet zu erstellen, vom Rohschnitt bis zur Veröffentlichung. Premiere für iPhone und iPad bietet eine mehrspurige Zeitleiste, auf der Video-, Audio- und Textelemente frei kombiniert werden können. Selbstverständlich wird 4k mitsamt HDR unterstützt.

Adobe kopiert von Apple bei der Audiobearbeitung

Mit dem iPhone 16 setzte Apple Maßstäbe beim Bearbeiten der Tonspuren auf dem iPhone, zu finden unter dem Reiter „Audiomix“. Adobe geht einen ähnlichen Weg: Sprachaufnahmen sollen sich mit der Funktion „Enhance Speech“ so verbessern lassen, dass auch in lauter Umgebung erstellte Aufnahmen klar und verständlich klingen. Zudem können unter Verwendung von generativer KI eigene Soundeffekte erstellt werden, deren Timing und Charakteristik sich individuell anpassen lassen.

Kommt Ende September in den IOS App Store

Die App lässt sich ab sofort im iOS App Store vorbestellen, Ende September soll sie dann, passend zu den neuen iPhone-Modellen, verfügbar sein. Laut Adobe ist ie Mobilversion von Premiere sowohl für eigenständige Projekte als auch für das Zusammenspiel mit der Desktop-Version konzipiert. Projekte können nahtlos zwischen Geräten übertragen werden.

Auch wenn immer vom iPhone gesprochen wird, lässt sich die App selbstverständlich auch auf dem iPad nutzen. Damit dürfte Apple bezüglich iMovie und Final Cut Pro X unter Zugzwang gesetzt werden.