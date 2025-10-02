Audible für 99 Cent wieder da – und erstmals transparente Bedingungen

Der Herbst ist da und wir verbringen wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Wer mit Netflix und Co. nichts anfangen kann, könnte doch zu Audible schauen. Der Anbieter legt seine beliebte Rabattaktion neu auf und nennt erstmals konkrete Bedingungen.

Audible für 99 Cent pro Monat

Wer Bock auf Audible hat, kann sich den Dienst für die kommenden drei Monate gerade 0,99 Euro pro Monat für die nächsten drei Monate sichern. Man hat während des Abo-Zeitraums dann noch Zugriff auf den Flatrate-Pool „Enthalten im Abo“, hier findet sich eine kleine Auswahl meist älterer Titel aus verschiedenen Rubriken sowie ein Guthaben für ein E-Book eurer Wahl. Zudem bietet Audible für Abonnenten auch diverse exklusive Originals-Podcasts an.

Erstmals konkrete Bedingungen verfügbar

Audible definiert erstmals eindeutig, wer als Neukunde oder Rückkehrer gilt. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die in den letzten 30 Tagen kein Audible-Abo genutzt haben, und die in den vergangenen 14 Monaten nicht bereits zwei oder mehr Aktionsangebote in Anspruch genommen haben.

Anmerkung

Wir haben das noch nie erwähnt und es ist eigentlich selbstverständlich, wir wollen dennoch noch einmal darauf hinweisen. Wer das Abo kündigt, kann anschließend natürlich auf alle mit seinem Konto verknüpften Hörbücher weiterhin zugreifen. Nach Ablauf der Angebotsphase wird Audible wieder zum regulären Preis von 9,95 Euro abgerechnet.