Wer auf HomeKit setzt, dem dürfte der Hersteller Eve Systems bekannt sein. Damals startete man mit dem Eve Energy und konzentrierte sich ausschließlich auf HomeKit. Den endgültigen Durchbruch schaffte man mit der Implementierung von Thread; einem Standard, den man von Anfang an unterstützte. Mit Matter hat man sich auch für Alexa und Google Home geöffnet und sich neue Absatzmärkte erschlossen. Deshalb ist diese Meldung etwas überraschend.

ABB übernimmt Eve Systems

Eve Systems wird nämlich vollständig vom Schweizer Unternehmen ABB übernommen, wie das Unternehmen aus München via tweet selbst vermeldete. ABB ist ein Unternehmen, welches sich vollständig auf die Elektrifizierung und Automationen von Gebäuden spezialisiert hat. Mit dem Kauf von Eve Systems will ABB das Know-how im Bezug auf Thread und Matter in seine eigenen Produkte implementieren.

Was bedeutet das für Eve Systems?

ABB kündigte in seiner dazugehörigen Pressemitteilung an, dass Eve Systems vollständig übernommen und als eigenständige Marke weiterlaufen soll. Dies ist zunächst einmal eine gute Meldung für die 50 Mitarbeiter von Eve Systems. Wie es sich mittel- und langfristig entwickelt, muss abgewartet werden. Grund ist die komplett unterschiedliche Vertriebsstrategie der beiden Unternehmen. ABB setzt auf Elektro-Installateure, die ihre Komponenten über den Großhandel beziehen. Zudem kommt hinzu, dass ABB sich eher auf die Industrie konzentriert. Langfristig könnte zudem für die Produkte von Eve ein Cloud-Zwang kommen, ABB möchte den Kaufpreis sicherlich über verschiedene Standbeine refinanzieren.

