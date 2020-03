Sagt Apple die WWDC ab? Insider berichten von stornierten Produkten

Der Mobile World Congress, Facebooks F8, die Geneva Auto Show und gestern auch Googles I/O sind nur manche der großen Tech-Events, die auf Grund des Coronavirus bereits abgesagt wurden. Zieht Apple mit seiner WWDC nach? Insider behaupten, dass bereits ein Produkt von der WWDC gestrichen wurde.

So soll Apple mindestens eine neue Vorstellung auf den Herbst verschoben haben, da die weltweite Entwicklerkonferenz an sich verschoben werden könnte und die Zuliefererkette noch von Unsicherheiten durchzogen ist. Dass man das Event jedoch ganz absagt, sei unwahrscheinlich.

Dass Apple seine WWDC komplett absagt, ist unwahrscheinlich. Dieser Meinung sind auch Experten und Insider auf Twitter. Brian Roemmele und Mark Gurman vermuten, dass die Konferenz in einem neuen Rahmen stattfindet. Gurman spekuliert, ob Apple eventuell die Presse auf US-Amerikanische Medien beschränkt oder direkt alles nur online streamt.

Just got news from a few friends inside of Apple. At least one new product announcement will not take place, until the fall for an array of reasons: #WWDC2020 delay and supply chain uncertainties. https://t.co/wtjGUlnC9E

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) March 3, 2020