Powerbeats4 kurz vor Start: Erste Bilder bei Apple aufgetaucht

Die Powerbeats4 stehen offenbar kurz vor dem Start. Apple bringt die neuen Kopfhörer zum Einstiegspreis wohl mit einer nochmals verlängerten Akkulaufzeit und „Hey Siri“. Der Preis bleibt wohl unverändert.

Eine große Überraschung ist es nicht, aber es bestätigt sich heute, was bereits länger vermutet wurde. Apple bringt die nächste Generation der Powerbeats wohl schon bald auf den Markt. Die Einsteiger-Version von Apples Bluetooth-Kopfhörern ändert sich lediglich in Hinsicht auf die Features. Apple bringt nämlich wie erwartet den H1-Chip in die Powerbeats4, der unterstützt dann auch „Hey Siri“, wie es bereits bei den AirPods und den übrigen neueren Kopfhörern von Apple der Fall ist.

Pressebilder von Apple, die etwa von WinFuture entdeckt wurden, zeigen die neuen Powerbeats4 so, wie sie bereits erwartet wurden.

Nochmals längere Akkulaufzeit

Der H1-Chip soll auch störende Hintergrundgeräusche herausfiltern und allgemein die Sprachqualität beim Telefonieren verbessern. Weiterhin sollen die neuen Powerbeats4 eine nochmals verlängerte Akkulaufzeit bieten. Mit einer vollen Ladung wären dann bis zu 15 Stunden Musikwiedergabe möglich, nach nur fünf Minuten Aufladen soll wieder genug Saft für eine weitere Stunde Musikwiedergabe getankt worden sein. Apple wird die Powerbeats4 wohl in den Farben Schwarz, Weiß und Rot anbieten, es steht weiter zu erwarten, dass sich der Preis von 199,95 Euro nicht ändern wird.

Die neuen Powerbeats4 hatten sich wie berichtet bereits mehrfach in Betas von iOS 13-Versionen angekündigt, zudem hatte die FCC kürzlich ihre Freigabe für den Marktstart in den USA gegeben, ein Launch könnte binnen Tagen oder Wochen erfolgen.

