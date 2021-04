Ab iPhone 13: Apples Wechsel zu LTPO-Displays könnte ganze Branche beeinflussen

Apple Wechsel zu LTPO-Displays wird mit dazu beitragen, diese Displaytechnik innerhalb weniger Jahren zur vorherrschenden Display-Bauart werden zu lassen, glauben Beobachter. Damit hätte Apple einmal mehr mit eigenen Plänen einer Branche eine Grundsatzentscheidung vorgegeben.

Apple werde mit einem möglichen Wechsel der Displaytechnik beim Top-Modell des iPhones womöglich einer ganzen Branche einen neuen Impuls geben: Der Display-Analyst Ross Young geht davon aus, dass LTPO-Panels auf absehbare Zeit die dominanten Displays auf dem Smartphonemarkt werden. Würde Apple seinen Wechsel am iPhone tatsächlich in diesem Jahr vollziehen, werden LTPO-Panels beim Umsatz die derzeit gebräuchlichen Panels in drei Jahren übertreffen, schreibt der Analyst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

We now predict LTPO backplanes to overtake LTPS in AMOLED smartphones on a $US basis in 2023 with a big uptake from Apple over that period… pic.twitter.com/0N2gqJF3Mp

— Ross Young (@DSCCRoss) April 12, 2021