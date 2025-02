Home Mac 27 Zoll Bildschirm: Kommt der große iMac zurück?

Seit drei Jahren gibt es den iMac nur noch in einer Größe, mehr Display wird sich in unseren Kommentaren regelmäßig gewünscht. Nun könnte Apple tatsächlich wieder an einem großen iMac arbeiten, auch wenn es nicht allzu lange her ein Dementi gab.

Statt zwei Bildschirmgrößen (21,5 Zoll und 27 Zoll) bietet Apple seit geraumer Zeit nur noch eine Version mit 27 Zoll an. Vor anderthalb Jahren hat Apple gegenüber The Verge bestätigt, dass ein 27-Zoll-iMac aktuell kein Thema sei. Anfang 2025 wird die Lage jedoch anders eingeschätzt.

Keine konkreten Anzeichen

Mark Gurman berichtet in seinem Newsletter von einem „anhaltendem Interesse“ Apples an einer iMac-Version mit größerem Bildschirm. Er hält das Gerät nicht für undenkbar, auch wenn es keine Anzeichen auf ein Erscheinen in naher Zukunft gibt.

Ming-Chi Kuo hatte vor einem Jahr ein 32-Zoll-iMac mit mini LED ins Spiel gebracht, Apfelpage berichtete. Das Gerät sollte seiner damaligen Vermutung nach 2025 starten.

Apple stellt neue Macs für gewöhnlich im Herbst vor. Auf einer Oktober- oder November-Keynote erfahren wir dann also mehr. Wünscht ihr euch einen großen iMac oder sogar iMac Pro mit 27 oder mehr Zoll Display-Diagonale? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

