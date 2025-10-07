26.1 Public Beta 1 veröffentlicht: iOS, macOS und Co können getestet werden

Apple hat soeben die öffentliche Beta 1 für iOS 26.1, macOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1, watchOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht. Die erste Public Beta folgt damit einen Tag nach der zweiten Developer Beta.

Damit entfällt die Voraussetzung eines aktiven Entwicklerzugangs. Heute Vormittag berichteten wir über das Comeback von Slide Over unter iPadOS 26.1. Auf eigene Gefahr hin können nun alle Interessierten die öffentliche Beta auf gewohntem Wege installieren und sich ein eigenes Bild machen.

Installation auf eigene Gefahr

Dazu müsst ihr auf einem kompatiblen Gerät das Update in den Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate anstoßen. Zu Bedenken ist allerdings, dass Beta-Software oftmals eine gewisse Inkompatibilität mit Banking-Apps und anderen kritischen Anwendungen mitbringt. Die Installation ist deswegen nur auf Geräten ratsam, die sich nicht im täglichen Gebrauch befinden.

Wie läuft die erste öffentliche Beta bei euch? Habt ihr Neuerungen gefunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.