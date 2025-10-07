Home » Deals » Prime Deal Days: Smart Home von Eve, Philips Hue und Co im Angebot

7. Oktober 2025

Patrick Bergmann

Prime Deal Days: Smart Home von Eve, Philips Hue und Co im Angebot

Die Prime Deal Days laufen und für den Herbst bzw. anstehenden Winter haben wir uns dieses Mal Angebote im Bereich Smart Home angeschaut. Neben Eve sind auch Philips Hue, Netatmo sowie einige andere Marken vertreten.

Die Smart-Home-Angebote

Wir haben uns dabei auf Angebote konzentriert, die mit HomeKit bzw. Apple Home kompatibel sind. Deshalb nehmen wir auch einige Angebote von Aqara mit auf:

Aqara

 

Aqara 4MP Kamera-Hub G5 Pro WLAN, Echtfarbe Nachtsicht Überwachungskamera Aussen, 2,4/5GHz, HomeKit Secure Video, Thread-Grenzrouter, Lokale Erkennung, Thread/Zigbee, Unterstützt Alexa Google (Weiß) Aqara 4MP Kamera-Hub G5 Pro WLAN, Echtfarbe Nachtsicht Überwachungskamera Aussen, 2,4/5GHz, HomeKit Secure Video, Thread-Grenzrouter, Lokale Erkennung, Thread/Zigbee, Unterstützt Alexa Google (Weiß)
Hersteller:
Preis bei amazon* : 179,99 EUR

 

 

Aqara Anwesenheitssensor FP2 mit AI & mmWave Radar, Präsenzmelder, Zonenpositionierung, Mehrpersonen- und Sturzerkennung, Kompatibel mit HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant Aqara Anwesenheitssensor FP2 mit AI & mmWave Radar, Präsenzmelder, Zonenpositionierung, Mehrpersonen- und Sturzerkennung, Kompatibel mit HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant
Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd
Preis bei amazon* : 82,99 EUR

 

 

Aqara Bewegungsmelder und Lichtsensor P2, Matter Over Thread, Benötigt Thread Border Router, Unterstützt Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Hub M3 für Aqara Home erforderlich Aqara Bewegungsmelder und Lichtsensor P2, Matter Over Thread, Benötigt Thread Border Router, Unterstützt Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Hub M3 für Aqara Home erforderlich
Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd
Preis bei amazon* : 33,99 EUR

 

 

Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home Key und Aufladbarem Akku, Unterstützt Homekit, Google Home, Alexa und SmartThings, Schwarz Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home Key und Aufladbarem Akku, Unterstützt Homekit, Google Home, Alexa und SmartThings, Schwarz
Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd
Preis bei amazon* : 269,99 EUR

 

Eve

 

Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder, Gegensprechanlage, flexible Installation, WLAN, höchster Datenschutz dank Apple HomeKit Secure Video Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder, Gegensprechanlage, flexible Installation, WLAN, höchster Datenschutz dank Apple HomeKit Secure Video
Hersteller: Eve
Preis bei amazon* : 219,99 EUR

 

 

Eve Aqua (Apple Home): Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri - auch von unterwegs, Garten/Balkon automatisch gießen, geeignet für Mehrfachverteiler, einfache Bedienung, Thread, Keine Bridge Eve Aqua (Apple Home): Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri - auch von unterwegs, Garten/Balkon automatisch gießen, geeignet für Mehrfachverteiler, einfache Bedienung, Thread, Keine Bridge
Hersteller: Eve
Preis bei amazon* : 119,99 EUR

 

 

Eve Flare (Apple Home) – Tragbare smarte LED-Kugelleuchte, wasserbeständig, weißes & farbiges Licht, 90 lm, Ø 25 cm, dimmbar, keine Bridge nötig, Bluetooth & Thread, App-Steuerung Eve Flare (Apple Home) – Tragbare smarte LED-Kugelleuchte, wasserbeständig, weißes & farbiges Licht, 90 lm, Ø 25 cm, dimmbar, keine Bridge nötig, Bluetooth & Thread, App-Steuerung
Hersteller: Eve
Preis bei amazon* : 74,98 EUR

 

 

Eve Light Strip (Apple Home) – Smarter LED-Lichtstreifen, 2 m, weiß, Farbe (RGB), 1800 lm, dimmbar, selbstklebend, keine Bridge erforderlich, WiFi, WLAN, App-Steuerung Eve Light Strip (Apple Home) – Smarter LED-Lichtstreifen, 2 m, weiß, Farbe (RGB), 1800 lm, dimmbar, selbstklebend, keine Bridge erforderlich, WiFi, WLAN, App-Steuerung
Hersteller: Eve
Preis bei amazon* : 54,00 EUR

 

 

Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest: gut, funktioniert mit Alexa/Apple Home/Google Home/SmartThings/Home Assistant, Thread Border Router erf Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest: gut, funktioniert mit Alexa/Apple Home/Google Home/SmartThings/Home Assistant, Thread Border Router erf
Hersteller: Eve
Preis bei amazon* : 29,99 EUR

 

 

Eve Thermo (Apple Home) 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat, Made in Germany, spart Heizkosten, smarte Heizungssteuerung, einfach installiert, Stiftung Warentest geprüft, Thread Eve Thermo (Apple Home) 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat, Made in Germany, spart Heizkosten, smarte Heizungssteuerung, einfach installiert, Stiftung Warentest geprüft, Thread
Hersteller: Eve
Preis bei amazon* : 279,95 EUR

 

Philips Hue

 

Philips Hue White & Color Ambiance Gradient Lightstrip Basis-Set (2 m), dimmbarer LED Streifen für das Hue Lichtsystem mit 16 Mio. Farben und Farbverläufen, smarte Lichtsteuerung über Sprache oder App Philips Hue White & Color Ambiance Gradient Lightstrip Basis-Set (2 m), dimmbarer LED Streifen für das Hue Lichtsystem mit 16 Mio. Farben und Farbverläufen, smarte Lichtsteuerung über Sprache oder App
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 93,12 EUR

 

 

Philips Hue White & Color Ambiance GU10 LED Spot 3er Pack (400 lm), dimmbare LED Lampen für das Hue Lichtsystem mit 16 Mio. Farben, smarte Lichtsteuerung über Sprache und App Philips Hue White & Color Ambiance GU10 LED Spot 3er Pack (400 lm), dimmbare LED Lampen für das Hue Lichtsystem mit 16 Mio. Farben, smarte Lichtsteuerung über Sprache und App
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 108,77 EUR

 

 

Philips Hue Essential Smart LED GU10 Strahlerlampe, Weiß und Farbig, 4,7 W, 2200K-6500K, 345 Lumen, dimmbar, funktioniert mit Alexa, Google Assistant, und Apple Home, 4 Packung Philips Hue Essential Smart LED GU10 Strahlerlampe, Weiß und Farbig, 4,7 W, 2200K-6500K, 345 Lumen, dimmbar, funktioniert mit Alexa, Google Assistant, und Apple Home, 4 Packung
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

Netatmo

 

Netatmo AMZ Smarte Überwachungskamera für den Außenbereich mit 105 dB-Sirene, WLAN, Integrierte Beleuchtung, Bewegungserkennung, Nachtsicht, Ohne Abonnement, NOC-S-AMZ, 1080p Netatmo AMZ Smarte Überwachungskamera für den Außenbereich mit 105 dB-Sirene, WLAN, Integrierte Beleuchtung, Bewegungserkennung, Nachtsicht, Ohne Abonnement, NOC-S-AMZ, 1080p
Hersteller: Netatmo
Preis bei amazon* : 232,13 EUR

 

 

Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene, Drahtlos, WLAN, 110 dB, Automatische Aktivierung/Deaktivierung, Kein Abonnement, Batterie, Zubehor - NIS01-DE Netatmo Smarte Innen-Alarmsirene, Drahtlos, WLAN, 110 dB, Automatische Aktivierung/Deaktivierung, Kein Abonnement, Batterie, Zubehor - NIS01-DE
Hersteller: NETATMO
Preis bei amazon* : 66,77 EUR

 

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

