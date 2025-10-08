AirPods 4, Pro 2 und Pro 3: Neue Software veröffentlicht

Apple hat gestern Abend neue Software für seine AirPods veröffentlicht. Konkret bekommen die AirPods Pro 3, die AirPods Pro 2 und die AirPods 4 eine neue Firmware. Über neue Funktionen ist derzeit nichts bekannt.

Die neue Software für AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 hört auf die Nummer 8A358. Zum Vergleich: Die AirPods Pro 3 hatten bisher Versionsnummer 8A357 installiert, die anderen beiden Modelle 8A356.

Keine Neuerungen bekannt

Apple gibt nicht an, was sich mit der aktualisierten Software verändern soll. Es ist davon auszugehen, dass in der neuen Firmware die üblichen Bug Fixes und andere Performance-Verbesserungen enthalten sind.

Die AirPods lassen sich nicht manuell updaten. Apple gibt an, dass neue Software eingespielt wird, sobald sie sich in Bluetooth-Nähe des gekoppelten iPhone, iPad oder Mac befinden. Das Hauptgerät muss mit dem WLAN verbunden sein, die AirPods sich im geschlossenen Case befinden, welches wiederum per Kabel geladen werden muss. Etwa 30 Minuten später sollte das Update automatisch eingespielt sein. Nach dem erneuten Verbinden könnt ihr die oben genannten Versionsnummern unter Einstellungen > AirPods > Info > Version kontrollieren.