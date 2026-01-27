iPhone Air 2: Dünneres Face ID soll zweite Kamera ermöglichen

Das iPhone Air ist das dünnste iPhone seit dem iPhone 6, das 2014 auf den Markt gekommen ist. Das neue Vorzeigemodell enttäuscht zwar bisher Apples Erwartungen, dennoch scheint man an einem Nachfolger zu arbeiten – auch wenn dieser nicht zwingend 2026 vorgestellt werden soll. Zu den Verbesserungen der zweiten Generation könnte eine dünnere Face ID-Sensorik gehören, die Platz für eine weitere Kamera-Linse schafft.

Das berichtet der Leaker „Instant Digital“ und beruft sich auf Insider-Informationen von Lieferanten. Demnach will Apple Platz in der überladenen oberen Region des iPhone Air schaffen, um auf der Rückseite eine zweite Linse einbauen zu können.

Face ID macht Platz für Ultra-Weitwinkel

Das iPhone Air kommt aktuell mit einer Linse aus, eine mögliche zweite Generation soll laut aktuellem Bericht eine Ultra-Weitwinkel-Linse bekommen, die quer im Plateau verbaut sein wird. Da hier bereits diverse Komponenten untergebracht sind, um Platz im Gehäuse für einen größtmöglichen Akku zu schaffen, muss Apple neue Bauteile entwickeln.

Dem Leaker nach hat der iPhone-Konzern eine weiterentwickelte Sensorik für Face ID bei seinen Lieferanten in Auftrag gegeben haben. Spannenderweise könnte die auch in einem künftigen MacBook zum Einsatz kommen.

Sind die genannten Neuerungen für euch spannend genug, um beim iPhone Air 2 zuzuschlagen? Wäre ein MacBook mit Face ID interessant für euch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.