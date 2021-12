Home Betriebssystem 120 Hz in Safari: macOS 12.2 bringt wohl schnellere Bilder

Apple geht offenbar die Unterstützung von 120 Hz in Safari am neuen MacBook Pro an. Diese dürfte mit macOS Monterey 12.2 realisiert werden. Eine echte Überraschung ist das nicht, hatte doch bereits die Safari Technology Preview einen Ausblick auf Promotion unter Safari geboten.

Apple wird in Zukunft wohl auch Safari mit ProMotion ausstatten, zumindest am neuen MacBook Pro. ProMotion ist Apples Bezeichnung für eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, bis dato nur am iPad Pro verfügbar, seit Herbst auch am iPhone 13 Pro nutzbar und auch auf dem MacBook Pro 2021. Allerdings, hier sind bis jetzt nur einige Anwendungen ProMotion-fähig und das liegt nicht an den Entwicklern – viel mehr ist Apple bis jetzt hier nicht sehr hilfreich gewesen. Immerhin, bald dürfte sich zumindest in einer Hinsicht etwas ändern.

macOS Monterey 12.2 bietet wohl besseren ProMotion-Support am MacBook Pro 2021 in Safari

Denn unlängst wurde macOS Monterey 12.2 in der ersten Beta an die Entwickler verteilt. Das Update sorgt offenbar für eine verbesserte Ausnutzung von ProMotion an den Displays der neuen MacBook Pro-Modelle von 2021. Die Safari Technology Preview hatte diesen Schritt bereits in Aussicht gestellt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Die vorgenommenen Verbesserungen werden unter anderem in Beschreibungen der Nutzer des Forums der Seite MacRumors geschildert. Wann genau macOS Monterey 12.2 für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist nicht klar.

Übrigens: Unter Windows funktioniert 120 Hz am neuen MacBook Pro jetzt schon.

