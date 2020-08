10.000 neue Jobs: iPhone-Fertiger baut Produktion in Indien deutlich aus

Apples Auftragsfertiger Wistron heuert in Indien mächtig Personal an, um seine iPhone-Fertigung aufzustocken. Diese Maßnahmen schaffen massig Jobs in Indien, eine zentrale Voraussetzung für westliche Unternehmen, um am indischen Markt wettbewerbsfähig sein zu können.

In Indien wird die Fertigung des iPhones weiter schwunghaft ausgeweitet. Der Auftragsfertiger Wistron hat angekündigt, in großer Zahl neue Mitarbeiter einzustellen, um seine Produktionsstätten für das iPhone voll auslasten zu können. Wie aus Berichten indischer Medien hervorgeht, werde Wistron rund 10.000 Stellen in seiner Fabrik in Narasapura besetzen.

Die in der indischen Region >Kolar gelegene Fertigungsstraße werde innerhalb der nächsten Tage ihren Regelbetrieb aufnehmen, hieß es weiter.

Viele neue Jobs in Indien

Die neue Fabrik bedeutet vor allem eine Jobmaschine für die Region. Wie es heißt, sollen rund 7.000 der neuen Stellen mit Arbeitskräften aus Kolar besetzt werden. Run 2.000 Beschäftiget hat Wistron bereits anwerben können. Gaurav Gupta, Staatssekretär im indischen Ministerium für Industrie und Handel, zeigte sich hoch erfreut über die zu erwartende Ansiedlung des Fertigers mit den vielen neuen Jobs.

Von Wistron liegt hierzu noch keine finale Stellungnahme vor. Wistron fertigt vor allem günstigere iPhone-Modelle in Indien und hatte wie berichtet in den letzten Jahren seine Kapazitäten in dem Land deutlich ausgebaut. Jüngst dann hatte Wistron Standorte in China an chinesische Fertiger verkauft, um sich verstärkt auf sein Indiengeschäft konzentrieren zu können, Apfelpage.de berichtete. Für Apple ist die verstärkte iPhone-Produktion außerhalb Chinas ein wichtiger Schritt, sich aus der Abhängigkeit von chinesischen Fabriken zu lösen, hierfür gibt es im Handelskonflikt und der zunehmend frostigeren Stimmung zwischen China und den USA und weiteren unplanbaren Faktoren wie der Corona-Pandemie gleich zwei gewichtige Gründe. Auch Foxconn und Pegatron, die beiden größten iPhone-Fertiger, bauen ihre Indienaktivitäten weiter massiv aus.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!