Zweifelhaftes Vorbild: Nach Apple will auch Samsung Ladegerät aus Smartphone-Lieferumfang streichen

Apples mutmaßliche Strategie, keine Ladegeräte mehr dem iPhone beizulegen, hat bereits negative Vorbildwirkung auf die Branche. So wird als nächster Hersteller wohl Samsung im kommenden Jahr darauf verzichten, seinen Geräten noch Ladegeräte mitzuliefern. Apple wird wohl schon mit dem iPhone 12 kein Netzteil mehr beilegen.

Es hat nicht lange gedauert, bis sich Apples Schritt auf den Rest der Branche auswirkte. Und dabei ist der Stein des Anstoßes noch nicht einmal geworfen worden. Das neue iPhone 12 soll ohne Ladegerät ausgeliefert werden und wohl auch ohne Kopfhörer, erst jüngst zeigte ein Blick in die Box des iPhone 12, das dort wohl kein Platz mehr für weiteres Zubehör sein wird. Lediglich ein Kabel wird Apple dem iPhone noch beilegen, so sieht es zumindest aus, dennoch werden die Kosten womöglich steigen.

Ein weiterer Hersteller findet die Idee offenbar auch großartig: Samsung möchte nach Berichten südkoreanischer Medien auch bald auf weiteres Zubehör verzichten.

Samsung möchte auch die Kosten drücken

Wie es heißt, werde man ab kommendem Jahr keine Ladegeräte mehr den eigenen Smartphones beilegen, da diese sich schon in zahlreichen Haushalten befinden. Mit diesem Schritt möchte Samsung seine Produktionskosten senken. Kostensenkungen sind wohl auch bei Apple der Auslöser der Maßnahme. Da 5G in allen neuen iPhones die Kosten ebenso nach oben treibt wie der Wechsel zu OLED in allen neuen Geräten, werde Apple am Zubehör sparen, so die Überlegung. Durch leichtere Pakete sinken außerdem die Transportkosten. Auch Samsung wird sich aber wohl nicht die Begründung des Umweltschutzes entgehen lassen, die man nutzen dürfte, um diesen Schritt zu erklären.

Allerdings: Noch ist nichts endgültig und alles ist in Sachen iPhone 12-Lieferumfang noch offen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!