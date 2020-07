Apple zeigt “Behind the Mac”-Video mit Grammy-Gewinner James Blake

Auf YouTube veröffentlichte Apple ein neues “Behind the Mac”-Video, diesmal mit dem Grammy-Gewinner James Blake, der auch die Hauptrolle einnimmt und uns einen interessanten Einblick in seine Arbeit bietet.

Was sehen wir im “Behind the Mac”-Video?

Wir sehen wie der britische Musiker James Blake mit seinem Klavier komponiert, singt und dabei mit Hard- und Software von Apple arbeitet. In dem nur 38 Sekunden kurzen Clip bearbeitet er einen Song mit einer Software, bei der er vor einem MacBook sitzt.

Die Farbgebung des “Behind the Mac”-Videos ist schwarz-weiß und hat am Ende mit “Never stop making” eine motivierende Botschaft für uns alle: Niemals aufgeben und das machen, was man liebt.

Wer ist James Blake?

James Blake ist ein Musiker, der sich als Sing-Songwriter auf elektronische Popmusik fokussiert hat und sich dabei vor allem des Stilmittels Dubstep in seinen Werken bedient. Im Juli 2009 veröffentlichte er mit “Air & Lack Thereof” seine erste EP und zwei Jahre später sein Debütalbum “James Blake”, wofür er eine positive Resonanz bekam.

Sein bislang letztes Album “Assume Form” erschien im Januar 2019 und publizierte 2020 seine Single “You´re Too Precious”. Auf Apple Music können alle seine Werke digital unterwegs angehört werden.

