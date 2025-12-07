Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Wo die Sterne uns sehen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Zur Abwechslung kümmern wir uns heute um frischen Lesestoff, der von Apple als E-Book der Woche bereitgestellt wird. Dieses Mal hat sich der iPhone-Konzern für etwas Romantisches entschieden, dem Nikolaus angemessen.

Das E-Book der Woche

Manche Menschen sind wie Sternschnuppen in der Nacht.

Willa ist es Elias, der ihre Dunkelheit durchbricht: »Wo die Sterne uns sehen« ist der erste Liebesroman der bewegenden New-Adult-Reihe »Skyline« von Justine Pust. Studentin Willa engagiert sich im Ehrenamt und leitet gleich mehrere Selbsthilfegruppen: Für andere da zu sein, bedeutet ihr alles – gleichzeitig gelingt es ihr nur so, ihr inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Als Willa Elias im Gemeindezentrum bei der Rollstuhl-Basketballgruppe kennenlernt, fliegen zwischen ihnen die Funken. Mit ihm erscheint Willa alles einfach, doch was, wenn ihre Dunkelheit sein Licht verschluckt? Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr gerät Willas Kartenhaus ins Wanken – bis sie schließlich zu Mitteln greift, die nicht nur sie selbst verletzen …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff. An der Stelle geben wir noch einen Hinweis: Apple listet das E-Book laut Beschreibung als E-Book der Woche, zeigt aber den regulären Preis an – bitte überprüft diesen vor der Bezahlung.

